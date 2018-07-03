На КАД и ЗСД гостил туман. Днём ждут грозу

Сильный туман наблюдался в Петербурге рано утром 3 июля. О нём рассказывают автомобилисты, ехавшие, в частности, по КАД и ЗСД, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Сейчас в городе ясно, в ближайшие два часа, по прогнозам «Яндекса», осадков не ожидается.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупреждает о том, что 3 июля будет облачная, днём с прояснениями погода, кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Воздух днём прогреется до плюс 18-20 градусов.