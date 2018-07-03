Глава МВД Германии договорился с Меркель по мигрантам

Глава министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер 3 июля пришел к договоренности с немецким канцлером Ангелой Меркель по вопросу миграционной политики. Накануне он выказывал намерение покинуть свой пост, а также пост председателя Христианско-социального союза (ХСС), что грозило развалом правящей коалиции.

«После интенсивных дискуссий между Христианско-демократическим союзом и ХСС мы достигли соглашения о том, как мы можем в будущем предотвратить незаконную иммиграцию на границе между Германией и Австрией», — цитирует Зеехофера РБК со ссылкой на Reuters. Подробности сделки пока не приводятся. Также не сообщается, останется ли министр на своем посту.

Зеехофер требовал от Меркель ужесточения политики в отношении беженцев и заявлял, что не видит альтернативы высылке части мигрантов обратно, сообщало Reuters со ссылкой на источник в партии. Меркель эту идею отвергала, добавляет агентство.

С 28 по 30 июня прошел миграционный саммит ЕС, на котором страны объединения договорились усилить меры по борьбе с нелегальной миграцией из Ливии и региона Сахель, а также поддерживать Италию и другие страны по охране побережья. 1 июля Меркель встретилась с Зеехофером, чтобы обсудить итоги миграционного саммита ЕС.