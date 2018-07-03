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03.07.2018 09:02

В Петербурге соберут батискаф для погружения Федора Конюхова на дно Марианской впадины

Российский путешественник Фёдор Конюхов намерен за два-три года построить 20-тонный батискаф и погрузиться на дно Марианской впадины для исследования грунта. Об этом Конюхов рассказал в интервью RT.

Учёный уверяет, что погружение имеет колоссальное значение для мировой науки, поскольку пока ещё никому не удалось получить образцы грунта с таких глубин. По его словам, строительство батискафа на данный момент ведется недостаточно быстро и он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ускорить процесс.

«Нам необходимо ускорить строительство батискафа. Мы обращались с этим вопросом на наши предприятия. Наши специалисты, наши заводы хотят строить его пять-восемь лет, а мы хотим построить его за два-три года. И вот здесь нам нужно ускорить строительство. Такой и была просьба к Владимиру Владимировичу», – рассказал путешественник.

Конюхов также сообщил, что батискаф обойдется в сумму около 12 миллионов долларов, которые выделили спонсоры из разных стран.

«Мы планируем делать батискаф на нескольких заводах, в том числе в Рыбинске и на заводе «Маяк» в Санкт-Петербурге. Агрегаты будут изготавливать на профильных предприятиях, а окончательная сборка батискафа пройдёт в Санкт-Петербурге», – поделился планами путешественник.

Конюхов рассчитывает совершить погружение в марте 2021 года вместе с Артуром Чилингаровым. Исследователи хотят сесть на глубину 11025 метров и провести в Марианской впадине двое суток, пройдя около 40 миль.

«Это будет очень большое открытие. На дне впадины сходятся две тектонические плиты — от этого там и получается эта трещина. И они очень быстро двигаются: в год тектонические плиты на дне Марианской впадины сдвигаются на 13—15 см. И если достать образцы этих грунтов, камней, то большое будет открытие. Там гады живут, такие животные, которых ещё наука вообще никогда не видела. Человечество даже не предполагает, что там такое. Очень интересно. Возможно, мы сможем найти очень древних животных, гигантских медуз например. Дай Бог, вы их увидите», – резюмировал путешественник.

Справка:

Фёдор Конюхов — один из самых известных российских путешественников. Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантический океан, причем один раз на весельной лодке. Первый россиянин, побывавший на всех Семи вершинах,а также на Южном и Северном полюсах.


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