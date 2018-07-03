В России журналистам будут присваивать статус иностранных агентов
В России предложили расширить статус «иностранных агентов» на журналистов, которые за деньги участвуют в создании публикаций в средствах массовой информации, ранее получивших такой статус. Поправки ко второму чтению закона о СМИ-иноагентах подготовили глава комитета по информационной политике Леонид Левин и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, передает 3 июля телеканал «Дождь» со ссылкой на «Ведомости».
Согласно документу, «вторичные агенты» будут обязаны маркировать публикации, а также раз в полгода отчитываться о своей работе и раз в год проходить аудит. При этом из закона убрали требование указывать статус при репосте материалов СМИ-иноагентов, а также внесудебную блокировку сайтов, распространяющих такие публикации без маркировки. Но при этом первоисточник материала – сами СМИ-иноагенты – в случае нарушения будут блокировать сразу, хотя изначально им хотели дать 15 дней на устранение нарушений. Полномочия включать СМИ в реестр хотят передать от Минюста Генпрокуратуре, которая будет согласовывать решения с министерством иностранных дел.
Поправки, как рассказали изданию сотрудники аппарата Госдумы, одобрят во вторник.
Справка:
Законопроект о СМИ-иноагентах Госдума приняла в ноябре 2017 года. Он стал ответом на регистрацию в США в качестве иноагента телеканала Russia Today. В январе 2018 года в первом чтении приняли документ с требованиями к таким СМИ и правилами репоста их публикаций.
В реестре иноагентов сейчас находятся «Радио Свобода», «Голос Америки», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода» и канал «Настоящее время».