В России журналистам будут присваивать статус иностранных агентов

В России предложили расширить статус «иностранных агентов» на журналистов, которые за деньги участвуют в создании публикаций в средствах массовой информации, ранее получивших такой статус. Поправки ко второму чтению закона о СМИ-иноагентах подготовили глава комитета по информационной политике Леонид Левин и заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, передает 3 июля телеканал «Дождь» со ссылкой на «Ведомости».

Согласно документу, «вторичные агенты» будут обязаны маркировать публикации, а также раз в полгода отчитываться о своей работе и раз в год проходить аудит. При этом из закона убрали требование указывать статус при репосте материалов СМИ-иноагентов, а также внесудебную блокировку сайтов, распространяющих такие публикации без маркировки. Но при этом первоисточник материала – сами СМИ-иноагенты – в случае нарушения будут блокировать сразу, хотя изначально им хотели дать 15 дней на устранение нарушений. Полномочия включать СМИ в реестр хотят передать от Минюста Генпрокуратуре, которая будет согласовывать решения с министерством иностранных дел.

Поправки, как рассказали изданию сотрудники аппарата Госдумы, одобрят во вторник.