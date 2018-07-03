Киев заподозрил Путина в троллинге украинскими названиями танковых полков

Решение президента России Владимира Путина присвоить украинские названия трем полкам вызвало смешанные чувства в военном ведомстве Украины. Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заподозрил троллинг, провокацию и попытку присвоить военную славу.

«Мы воспринимаем это как плохую шутку. Если бы взаимоотношения между странами были хорошими, подобная инициатива вызвала бы только позитивные эмоции. А как воспринимать нынешний жест Владимира Путина, непонятно. Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг? Мы не понимаем, но об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи», — цитирует 3 июля Муженко телеканал 360 со ссылкой на РИА Новости.

В Facebook Муженко продолжил развивать мысль. Он написал, что украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции, а россияне «..продолжают свою давнюю традицию — воровать чужую историю и славу». Указ Путина Муженко назвал четким сигналом, что «Россия нацелена на «мобилизацию пророссийских сил на территории Украины».

«Традиции современной российской армии — это удивительная смесь русско-имперских и советских мифов», — заключил Муженко.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования 6 танковому полку, который получил название «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк указом стал именоваться «гвардейский Житомирско-Берлинский», а 163-й танковый полк получил наименование «гвардейский Нежинский».