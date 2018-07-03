Роспотребнадзор и ВОЗ прогнозируют эпидемию дифтерии на Украине

Роспотребнадзор предупредил российских граждан, планирующих посетить Украину, о вспышке дифтерии в этой стране. Сообщение опубликовано на сайте ведомства 3 июля.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня, на Украине в 2018-2019 годах может произойти эпидемия дифтерии.

«Первые два случая дифтерии на территории Луганской области, находящейся под контролем Украины, зарегистрированы с начала 2018 года. Однако необходимые для подтверждения диагноза серологические мероприятия не проводятся», — говорится в сообщении.

Последние три года, отмечает ведомство со ссылкой на данные ВОЗ, Украина испытывает нехватку вакцины от дифтерии и кори, что неизбежно приведет к эпидемиологическим осложнениям.