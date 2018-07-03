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03.07.2018 00:53

СМИ: Китай разработал «лазерный автомат Калашникова»

Китай выпустил лазерную штурмовую винтовку, которую местные СМИ уже прозвали «лазерным АК-47» и сравнили с оружием из «Звездных войн».  

Винтовки, которые будут стрелять в противника пучком энергии, уже поступили на вооружение китайских полицейских. Об этом 2 июля сообщает издание South China Morning Post.

Портативное оружие будет работать от литиевой аккумуляторной батареи, напоминающую аналоги в сотовых телефонах. Винтовка способна слепить противника и вызывать ожоги. 

Журналисты указывают, что китайская разработка напоминает по характеристикам автомат Калашникова. Калибр составляет 15 мм, а весит она 3 кг. Винтовка способна поражать цели на расстоянии до 800 метров. При этом по своим поражающим свойствам оружие напоминает винтовки из «Звездных войн», так как ее выстрелы абсолютно бесшумны и не видны человеческому взгляду.


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