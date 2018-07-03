Координатора штаба Навального в Петербурге снова наказали за борьбу с царизмом - на этот раз ударили по кошельку

Координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов второй раз отвечал перед судом за оппозиционную акцию «Он нам не царь». Обратно в спецприёмник его возвращать не стали и в этот раз назначили штраф. Зато максимальный.

Как сообщили «Фонтанке» в штабе Навального, 2 июля о своём перемещении в Октябрьский суд Михайлов известил ближе к пяти часам вечера. Залы на Почтамтской и судья Немченко ему хорошо знакомы по прошлым заседаниям, там же он заслушивал решение за участие в несанкционированной акции «Он нам не царь», которая прошла за два дня до инаугурации президента. Оппозиционные гуляния сочли попыткой помешать процедуре в столице и наказали Михайлова на 25 суток.

В последний день пребывания в спецприемнике его поздравили новым протоколом. Тогда на Почтамтскую его доставили, но из-за процессуальных нарушений материалы вернули полиции. Сегодня ошибок не было, и к половине шестого вечера вместе с Михайловым они поступили в суд. Через три часа началось заседание.

Михайлову снова вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП, но уже повторное нарушение организации, а не участия в публичном мероприятии. Защита объяснила, что как координатор активист обязан не только организовывать акции дистанционно, но и следить за событиями на месте.

«То есть присутствовать на нем физически. Михайлов уже судим за участие, а судить человека дважды за одно деяние запрещено», – приводит доводы защиты в Twitter штаб Навального.

Решение координатор петербургского штаба оппозиционера услышал уже после полуночи. Суд оштрафовал его на 300 тысяч рублей.