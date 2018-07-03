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03.07.2018 00:04

За месяц в списке богатейших россиян сменился лидер

Состояние 24 миллиардеров из России за полгода выросло в общей сложности на 3,271 млрд долларов. Об этом сообщается 2 июля в рейтинге Bloomberg.

Самым богатым россиянином признан председатель правления газовой компании НОВАТЭК и крупнейший акционер нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон, который за месяц потеснил прошлого рекордсмена - главу НЛМК Владимира Лисина. Капитал Михельсона оценен в 18,9 млрд долларов. При этом с начала года акционер «Сибура» смог увеличить свое состояние большей суммой, чем остальные миллиардеры. За полгода он заработал 2,23 млрд долларов.

На второй строчке расположился акционер «Северстали» Алексей Мордашов, капитал которого оценили также в 18,9 млрд долларов, однако за 6 месяцев текущего года его состояние снизилось на 804 млн. Ранее Мордашов был богатейшим россиянином по версии Bloomberg.

Бенефициар НЛМК Владимир Лисин с первого места опустился на третью строчку. По данным американского бизнес-издания, он располагает 18,5 млрд долларов.

В пятерку самых обеспеченных россиян вошли также президент «Норильского никеля» Владимир Потанин (18,3 млрд) и владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (15,4 млрд).

Тройка самых богатых людей в мире остается неизменной: на первом месте глава Amazon Джефф Безос ($141 млрд), далее идет сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($93,3 млрд), а замыкает тройку глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($80,8 млрд).


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Компания "Гарант" предлагает новый формат участия во Всероссийских спутниковых онлайн-семинарах и прохождения Программ повышения квалификации – трансляция на ПК или любое мобильное устройство клиента
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