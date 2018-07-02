Матч сборной России против Испании поставил рекорд на украинском телевидении

Самая высокая доля среди всех трансляций на украинском телевидении 1 июля принадлежит матчу 1/8 чемпионата мира между Россией и Испанией.

Почти 4,4 миллиона украинцев посмотрели игру российской сборной. На долю матча пришлось 23% всей аудитории телезрителей, а в больших городах этот процент перевалил за 25%. Об этом 2 июля сообщает Страна.ua со ссылкой на пресс-службу телеканала «Интер».

Чемпионат мира приносит украинским телевизионщикам рекордные рейтинги. К примеру, матч Дания — Хорватия также опередил по просмотрам все передачи на телевидении Украины в своем временном слоте.

Напомним, что запрет показа мундиаля обсуждался в Верховной раде Украины, но депутаты так и не смогли принять окончательное решение. Украинские телеканалы продолжили трансляцию матчей чемпионата мира, несмотря на недовольство некоторых граждан и политиков, так как исключение из сетки вещания игр мундиаля в России повлечет серьезные последствия в будущем.