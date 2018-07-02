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Чемпионат мира по футболу 2018
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02.07.2018 23:03

Япония проиграла Бельгии, ведя в счете 2:0

Обидное поражение потерпела сборная Японии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Бельгии 2 июля в Ростове-на-Дону. Ведя в счете 2:0 до 69-й минуты, они проиграли 2:3.

Голы у Японии забили Генки Харагути (48 минута) и Такаси Инуи (52). Бельгийцы ответили точными ударами Яна Вертонгена (69), Маруана Феллайни (74) и Насера Шадли (94).

Таким образом, в четвертьфинале сборная Бельгии сыграет против Бразилии. Встреча состоится 6 июля в Казани.

Ранее определились другие четвертьфинальные пары: Уругвай – Франция (6 июля в Нижнем Новгороде), Россия – Хорватия (7 июля в Сочи).


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