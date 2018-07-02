Спикер ЗакСа хотел помочь муниципалитету, где работает его брат. Но Полтавченко отказал

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой оказать содействие и выделить муниципалитету «Черная Речка» нежилое помещение в доме 10 по Школьной улице. Отрицательный ответ главы города на эту просьбу опубликован на сайте Смольного.

Как утверждает в своем обращении Макаров, структуры муниципалитета «Черная речка» (заместитель главы МО — родной брат спикера парламента) расположены на значительном расстоянии друг от друга, да еще и в жилых домах, так что сотрудникам приходится ходить на работу через парадные и слушать недовольство местных жителей. Более того, в имеющихся зданиях «Черной речки» еще и не хватает пространства для размещения рабочих мест. В то же время муниципалы узнали, что в доме 10 освобождается помещение, где располагался сектор МФЦ. «Прошу рассмотреть возможность предоставления органам местного самоуправления нежилого помещения в доме 10 по Школьной улице», – обратился спикер к губернатору.

В ответ Полтавченко сообщил председателю ЗакСа, что указанные площади вовсе не пустуют — там все еще намерен работать МФЦ. При этом губернатор упомянул, что у жильцов были претензии к размещению на фасаде здания кондиционеров, и суд встал на их сторону. Теперь представители МФЦ намерены демонтировать старые и поставить такие кондиционеры, которые не будут мешать жильцам. Тем не менее, Полтавченко добавил, что для «Черной речки» в комитете по имуществу ищут помещение по другому адресу.

Стоит отметить, что спикер петербургского ЗакСа нечасто обращается к губернатору. Так, ранее журналистам Вячеслав Макаров сообщал, что старается все вопросы с главой города решать не в публичном поле, а лично, благо видятся они почти каждый день. Такие пояснения Макарову пришлось дать после того, как представитель парламента Михаил Бродский выступил на заседании правительства и заявил, что между чиновниками и депутатами есть недопонимание и даже интриги. В ответ губернатор назвал выступление странным и заявил, что хотел бы о проблемах между ЗакСом и Смольным услышать лично от спикера парламента.