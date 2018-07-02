Дзюба подарил футболку сборной Нурмагомедову и пожелал удачи в бою с Макгрегором

Форвард сборной России Артем Дзюба передал подарок от команды российскому бойцу смешанных единоборств.

Дзюба подарил Хабибу Нурмагомедову футболку национальной сборной с автографами игроков и пожелал удачи в «самом важном бою в карьере». Видеозапись пожеланий опубликована 2 июля на официальном канале сборной России в YouTube.

«Это будет самый крутой, я думаю, бой. И для тебя, я думаю, самый важный бой в твой сейчас карьере. И мы тебе желаем удачи», – заявил Дзюба, пожелав, чтобы Конор Макгрегор «заткнулся раз и навсегда».

Напомним, что россиянин Нурмагомедов стал чемпионом UFC в лёгком весе в апреле этого года. Ирландец Макгрегор — экс-чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе. Конфликт между атлетами разгорелся после интервью друга и партнера ирландца, российского бойца смешанного стиля Артема Лобова, где он нелестно высказался о Нурмагомедове. Тот в долгу не остался и напал на Лобова в нью-йоркском отеле. После чего уже Макгрегор с друзьями атаковали автобус Нурмагомедова. В июне президент UFC Дэйна Уайт заявил, что поединок двух спортсменов может состояться уже осенью в Америке.