Смольный меняет бани и парикмахерские на приюты для животных

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга предлагает запретить организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро) получать земельные участки без торгов. При этом обходить конкурсную процедуру чиновники хотят позволить организациям ветеринарного обслуживания (приюты для животных, питомники, лечебницы и т.п.).

Поправки в законопроект «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования», разработанные комитетом, как стало известно «Фонтанке», предполагают исключить «бытовое обслуживание» как критерий для предоставления земельных участков без проведения торгов, и, вместо этого, включить «ветеринарное обслуживание».

Мера, как отмечено в проекте постановления комитета, призвана стимулировать как развитие института ветеринарии в целом, так и рост числа приютов для животных, в частности.

Президент благотворительного фонда «Помощь бездомным собакам» (действует в Петербурге с 2001 года) Кира Никитина назвала эту инициативу «прекрасной»: «Все приюты — это общественные организации, которые существуют за счёт благотворительности. Возможности купить участок у них просто нет, потому что суммы космические. Поэтому у большинства приютов в городе участки находятся в аренде».

Как оказалось, поддерживает изменения и председатель петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков. «Самое главное здесь — предусмотреть, чтобы под флагом приютов не пролезли хитромудрые коммерсанты. Что касается рынка торгово-бытовых услуг, с одной стороны хотелось бы, чтобы землю предоставляли без торгов, потому что она нужна. С другой стороны, если мы сохраним существующую практику, к сожалению, участки будут получать приближённые к власти», – считает он.

Правда, по мнению Третьякова, «те, кто уже работают и работают хорошо, должны иметь право продления аренды без всяких торгов».

При этом он отметил, что рынок бытовых услуг за последнее время претерпел качественные изменения: «Мы знаем, что огромное количество производителей заранее старается выпускать технику, скажем, одноразового использования. И получается, что легче купить новую, чем отремонтировать старую. Поэтому объективно часть бытовых услуг уходит с рынка».

По данным Росстата, с января по апрель 2018 года включительно объём оказываемых населению страны бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро и т.д.) вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объём услуг в сфере ремонта, окраски и пошива обуви, кожаных изделий, головных уборов, объём услуг бань, душевых и фотоателье упал. А объём услуг парикмахерских, химчисток, прачечных и похоронных служб, предприятий по ремонту и техобслуживанию автомобилей и бытовой радио – и электроаппаратуры, строительству жилья, наоборот, вырос.