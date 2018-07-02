С защитника СКА Войнова сняли обвинение в домашнем насилии в США

Защитник хоккейного клуба СКА совсем скоро может вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Как пишет в твиттере 2 июля журналист Кертис Зупке, суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство хоккеиста о снятии с него обвинений в домашнем насилии.

Теперь Войнову осталось дождаться разрешения НХЛ на возвращение в лигу. Юридических препятствий для этого не осталось.

Напомним, осенью 2014 года возлюбленная Войнова, который тогда играл как раз в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингс», Марта Варламова попала в больницу после побоев. В результате хоккеиста посадили в тюрьму за домашнее насилие. После досрочного освобождения его депортировали в Россию, где пара официально зарегистрировала свои отношения. Войнов подписал контракт со СКА.

Вячеслав Войнов является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Кингс». В качестве игрока СКА он выиграл Кубок Гагарина. На Олимпиаде в Пхенчхане Войнов завоевал золотую медаль в составе сборной России.