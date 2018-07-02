В легендарном «бункере нацболов» силовики опять выломали дверь: акцию объяснили мундиалем

В Москве обыскали штаб незарегистрированной партии «Другая Россия». Без двери полицейские оставляют бункер не впервые, на этот раз в отдел увезли шестерых.

Как сообщает в Telegram-канале правозащитница «Открытой России» Валентина Дехтяренко, полицейские навестили штаб около семи вечера 2 июля. По словам находившихся внутри, гостей они не пускали, но как минимум трое сотрудников выломали дверь. Прежде чем они перестали выходить на связь, активисты успели рассказать своей коллеге по взглядам Ольге Шалиной, что в бункер вернулись после игры в футбол: «Вернулись, а за нами толпа оперов начала ломиться».

На месте Дехтяренко застала два автозака, полицейские машины, собак и продолжающийся обыск. В сообществе «Другой России» во «ВКонтакте» уточняют, что дверь спилили ближе к восьми вечера. «Опять с болгаркой и беспределом», – пишут авторы сообщества. Причины очередных мероприятий уточняются, шесть активистов, среди которых двое несовершеннолетних, увезли в отдел полиции Тверского района. В половине девятого вечера обыски продолжались.

В Telegram-канале «Открытой России» пишут, что по пути в отдел задержанным объяснили пристальное внимание «проверкой помещения в связи с чемпионатом мира по футболу».

Партия «Другая Россия» учреждена в 2010 году взамен запрещенной в России (и признанной экстремистской) Национал-большевистской партии (НБП). Председателем обеих был писатель Эдуард Лимонов. «Другая Россия» несколько раз безуспешно пыталась получить официальный статус. В марте 2016 года Лимонов оставил руководство партией.