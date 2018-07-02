«Зенит» освободили от ответственности за билетный «овербукинг»

Продажа билетов на несуществующие места на стадионе не всегда нарушает права потребителей. Такое решение принял арбитражный суд.

Жалобу на АО «Футбольный клуб «Зенит» в Роспотребнадзор и прокуратуру подал болельщик Покровский. Через сайт клуба он заказал три электронных билета на матч «Зенит» – «Спартак», который проходил на стадионе «Санкт-Петербург». Однако, придя на спортивную арену, гражданин не обнаружил в секторе А-106 оплаченных мест. По утверждению несостоявшегося зрителя иных свободных мест администрацией стадиона предложено не было.

В надзорном ведомстве такое событие квалифицировали как обман потребителей и оказание услуг ненадлежащего качества. На «Зенит» было наложено сразу шесть административных штрафов на 360 тысяч рублей.

Не согласившись с такими санкциями, футбольный клуб обратился в арбитражный суд. Представители «Зенита» не отрицали сам факт отсутствия на трибунах указанных в проданных билетах мест. Вместе с тем, организаторы матча в таких ситуациях должны были сопровождать «потерпевших» зрителей в сектора С106, С107, С108 и С109 на специально зарезервированные для них первые два ряда. Контролерам-распорядителям также было поручено разъяснять болельщикам право обратиться за денежной компенсацией в клиентский офис футбольного клуба. Позицию «Зенита» подтвердил работавший на матче старший стюард.

Служители Фемиды констатировали, что чиновники Роспотребнадзора эти обстоятельства не опровергли, что свидетельствует об отсутствии состава вменяемого правонарушения. «Сведений о том, что первые два ряда секторов С106, С107, С108, С109 обладают худшими качествами, материалы дела не содержат», – заключил арбитражный суд, признавая недействительными вынесенные против футбольного клуба постановления о привлечении к административной ответственности.

Апелляционная коллегия 26 июня подтвердила такие выводы. Окончательное решение вступило в законную силу.