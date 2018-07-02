В Таиланде в пещере пропала детская футбольная команда. Их нашли через 9 дней

Дети вместе с тренером по футболу без вести пропали в тайской провинции Чиенграй. Направление поисков указали оставленные возле пещеры велосипеды, а отыскать их удалось на десятый день.

Как сообщает CNN, 2 июля спасатели-дайверы нашли живыми тринадцать человек, заблокированных в пещере Тхам Луанг на севере Таиланда. Подростки в возрасте от 11 до 16 лет вместе с 25-летним тренером по футболу отправились исследовать многокилометровые подземные тоннели ещё 23 июня. Выйти самостоятельно они не смогли. Тревогу поднял сотрудник парка, заметивший велосипеды рядом с пещерой. Вход в неё заблокировала поднявшаяся вода.

Несмотря на сезон дождей, поиски продолжались сутками. Кроме тайских спасателей, к операции привлекли экспертов из США, Китая, Австралии и Великобритании. Задействовали дроны, бурили скважины, но результаты появились только на десятые сутки. Все тринадцать человек найдены в камере пещеры, называемой «Пляж Паттайи», живыми.

«Я подтверждаю, что все они в безопасности», – цитирует телеканал губернатора Чианграй Наронгсака Осоттханакона.

Операция, по его словам, продолжается. Теперь нужно откачать воду и достать ослабленных подростков и их тренера на поверхность. Перед этим к ним собираются направить врача.