СМИ: Миллиардеру Тимченко пришлось отказаться от самолета из-за санкций

Миллиардер Геннадий Тимченко продал свой личный самолет, так как санкции США сделали невозможным его использование. Об этом 2 июля сообщает агенство Reuters.

Согласно данным авиационного реестра княжества Люксембург, новым владельцем бизнес-джета стала дочерняя компания суверенного инвестиционного фонда России — Российского фонда прямых инвестиций.

В РФПИ не стали комментировать информацию о приобретении воздушного суда миллиардера. Представитель Геннадия Тимченко, в свою очередь, заверил, что тот уже несколько лет не имеет отношения к бизнес-джету.

Напомним, что российский бизнесмен попал в санкционный список США еще в 2014 году, поскольку Минфин этой страны посчитал его близким другом президента России Владимира Путина. Сам Геннадий Тимченко рассказывал, что обслуживание самолета американской фирмой Gulfstream Aerospace Corporation было прекращено из-за санкций.