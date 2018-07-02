Смольный заказал проект школы у «дороги раздора» между «Новой Охтой» и «Новым Мурино»

Фонд капитального строительства и реконструкции объявил конкурс на проектирование школы в Красногвардейском районе. Учебное заведение должно появиться совсем рядом с несогласованной дорогой, из-за которой между жителями ЖК «Новая Охта» и ЖК «Новое Мурино» вспыхнул серьезный конфликт.

Согласно документам с сайта госзакупок, школа будет рассчитана на 1000 учеников. За проект образовательного учреждения власти максимально готовы заплатить 25,7 млн рублей. Закончить с проектом будущему подрядчику будет нужно не позднее ноября 2019 года. Итоги конкурса подведут в последний день июля.

Из-за незаконного выезда из ЖК «Новое Мурино» у его обитателей возникла конфронтация с соседями из ЖК «Новая Охта»: асфальтированный проезд, появившийся накануне «Прямой линии» с Путиным, позволял новомуринцам выезжать на Муринскую дорогу, но провоцировал утренние пробки для новоохтинцев. Жители «Новой Охты» также отмечали, что эта дорога создает угрозу для местных детей.

Глава Красногвардейского района, на территории которого находится несогласованный проезд и ЖК «Новая Охта», Евгений Разумишкин заявил, что незаконная дорога будет демонтирована. Спустя сутки вице-губернатор правительства Ленобласти Михаил Москвин уточнил: выезд для новомуринцев останется, но его построят в другом месте. До 6 июня власти Ленобласти разработают проект и передадут его на согласование в петербургские комитеты.