Продажи tax free во время ЧМ-2018 увеличились минимум в три раза

Количество иностранных покупателей, которые воспользовались системой возврата налога на покупки (tax free) во время чемпионата мира по футболу увеличились в разы. Об этом сообщил 2 июля РБК со ссылкой на операторов системы.

Так у Hi.Sky количество чеков выросло в три раза по сравнению с периодом до мундиаля, у Global Blue — в восемь раз. По данным компаний, больше всего иностранцы покупают в московских ЦУМе и ГУМе. Наиболее активны китайские туристы.

Напомним, система tax free заработала в Москве, Петербурге и Сочи в начале апреля. Она позволяет гражданам государств, не входящих в Евразийский экономический союз, вернуть при выезде из России до 18% от стоимости совершенных покупок. Система распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 000 рублей.

В Петербурге в пилотном проекте участвует только один магазин — универмаг ДЛТ. Сумму покупок, с которых был оформлен возврат, в ДЛТ не раскрывают. Но число оформленных заявок за два месяца работы системы превысило 750.

Распространить tax free по всей России чиновники обещают в 2019 году, хотя раньше планировали запустить ее осенью 2018 года.