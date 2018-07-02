Петербург поставил рекорд по продажам пива после победы сборной над Испанией
После победы сборной России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира оборот пива в магазинах в среднем по стране вырос на 19% по сравнению с первым днем мундиаля. Об этом 2 июля пишет РБК со ссылкой на исследование компании «Эвотор» (производитель онлайн-касс).
Данные компания собирала со своих терминалов, которые установлены в магазинах, ресторанах, кафе в 11 городах, которые принимают мундиаль. Лидером роста стал Петербург — в нем оборот пива 1 июля увеличился на 70% по сравнению с 14 июня, когда Россия выиграла у Саудовской Аравии со счетом 5:0. В Москве рост составил всего 25%.
При этом оборот крепкого алкоголя 1 июля даже уменьшился — правда, всего на 4%. Петербург и здесь в лидерах — в Северной столице продажи крепкого спиртного упали сразу на 10%.
В «Эвоторе» подчеркнули, что в дни игр также резко растут продажи любых товаров с футбольной символикой. Средний чек за время чемпионата в заведениях общепита увеличился на 20%, оборот в продовольственных магазинах — на 22%.
Справка:
Напомним, сборная России 1 июля в «Лужниках» обыграла Испанию и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. За выход в полуфинал россияне сыграют против Хорватии 7 июля в Сочи.