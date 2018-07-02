«Фонтанка» за 60 секунд — 2 июля

Приемная кампания в вузы началась. Объясняем, куда в Петербурге без высших баллов по ЕГЭ даже на порог приемных комиссий не пустят.

«Газпром» экономит на акционерах. Обладатели акций газового монополиста получат чуть больше 8 рублей на каждую акцию, что соответствует доходности около 6%. Это далеко не самый высокий показатель среди «голубых фишек». На дивидендах других крупнейших компаний можно заработать до 9%.

Нужно трезво понимать: мы не играли с Испанией в футбол. Федор Погорелов объясняет, что это было.

С 1 июля в ПДД появились новые дорожные знаки. Объясняем, с чем едят «класс экологической безопасности» автомобиля и кто от этого пострадает.

Ветер в Петербурге так разошелся, что круизный теплоход с тремя тысячами пассажиров на борту не смог войти в порт. Капитан решил оставить клиентов без экскурсий — целее будут.

А то мало ли — на них дерево упадет.

На Васильевском у коммунальщиков цвет настроения — синий. А станет еще синее, когда придется историческое здание от краски отмывать.

А вот и лучшие сериалы июля подъехали. История, из которой выросла жена последнего свободного принца Великобритании Меган Маркл, — в том числе. Но и все остальное такое вкусное – за уши не оттянешь.