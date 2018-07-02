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22:17 02.07.2018
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С защитника СКА Войнова сняли обвинение в домашнем насилии в США
21:49
В легендарном «бункере нацболов» силовики опять выломали дверь: акцию объяснили мундиалем
21:27
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21:23
В Таиланде в пещере пропала детская футбольная команда. Их нашли через 9 дней
21:18
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21:13
В Египте нашли в мусоре древнюю бронзовую статую бога Осириса
21:09
Смольный заказал проект школы у «дороги раздора» между «Новой Охтой» и «Новым Мурино»
20:07
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В «Зенит» не берут по объявлению: петербургский клуб предупреждает о мошенничестве
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Киев назвал фамилии россиян, которых готов поменять на украинских заключённых
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Сборная России раскрывает секреты победы над Испанией: Дзюба научил Акинфеева отбивать пенальти
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02.07.2018 19:36

«Фонтанка» за 60 секунд — 2 июля

Приемная кампания в вузы началась. Объясняем, куда в Петербурге без высших баллов по ЕГЭ даже на порог приемных комиссий не пустят.

«Газпром» экономит на акционерах. Обладатели акций газового монополиста получат чуть больше 8 рублей на каждую акцию, что соответствует доходности около 6%. Это далеко не самый высокий показатель среди «голубых фишек». На дивидендах других крупнейших компаний можно заработать до 9%.

 

Нужно трезво понимать: мы не играли с Испанией в футбол. Федор Погорелов объясняет, что это было.

С 1 июля в ПДД появились новые дорожные знаки. Объясняем, с чем едят «класс экологической безопасности» автомобиля и кто от этого пострадает.

Ветер в Петербурге так разошелся, что круизный теплоход с тремя тысячами пассажиров на борту не смог войти в порт. Капитан решил оставить клиентов без экскурсий — целее будут.

А то мало ли — на них дерево упадет.

На Васильевском у коммунальщиков цвет настроения — синий. А станет еще синее, когда придется историческое здание от краски отмывать.

А вот и лучшие сериалы июля подъехали. История, из которой выросла жена последнего свободного принца Великобритании Меган Маркл, — в том числе. Но и все остальное такое вкусное – за уши не оттянешь.


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предоставлено компанией ООО "Акира Оил"
02.07.2018 10:00
Мировая премьера японского моторного масла AUTOBACS
20 апреля в городе Токио, Япония между компаниями Акира Оил и AUTOBACS SEVEN было подписано соглашение об эксклюзивном сотрудничестве по распространению японских автотоваров на территории России и СНГ
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
29.06.2018 20:00
В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» окончен монтаж лифтового оборудования
Окончен монтаж лифтового оборудования в ЖК «Образцовый квартал 3», который входит в малоэтажную концепцию застройки проекта «На Царскосельских холмах». Уже в июле будут произведены пусконаладочные работы.
предоставлено компанией ООО «УК «Боксберри»
29.06.2018 19:00
В Санкт-Петербурге набирает популярность интернет-шопинг
Открываем новые горизонты для e-commerce* вместе со службой доставки Boxberry
Компания Л1
29.06.2018 17:43
12 друзей Компании Л1
Компания Л1 заключила договоры с 12-ю петербургскими агентствами, которые в течение последних лет были надежными партнерами компании. Среди них: "Квартал недвижимость", "Первый центр новостроек", "Адвекс-новостройки", "АН Плюс", "Тренд", "Петербургские новостройки", "Магазин квартир", "Итака", ИП Патанин, "Статус", "Александр-недвижимость", "Мир квартир"
Магазин "Кей"
28.06.2018 13:59
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При выборе принтера стоит учитывать и производительность техники, и технологию печати, и дальнейшие затраты на расходные материалы. Давайте разберемся вместе с КЕЙ, как сэкономить и приобрести модель именно под ваши цели
ГК «Эталон»
28.06.2018 12:03
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На территории гольф-клуба Strawberry fields в Ломоносовском районе Ленобласти открылся клубный дом с рестораном.
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В прошедшую субботу, 23 июня, жители ЖК «Линкор», расположенного на улице Катерников, дом 5, корпус 1, начали утро с веселой музыки, звучавшей во дворе дома. По инициативе компании «КВС» и управляющей компании «КЭО-Сервис» там проводился День Добрых соседей.
предоставлено пресс-службой "Уральских авиалиний"
25.06.2018 12:15
«Уральские авиалинии» - лауреат премии Loyalty Awards Russia – 2018
Авиакомпания удостоилась награды за эффективное использование CRM* в программе лояльности
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