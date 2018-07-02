Дефолт списали на бензин

Еще
22:17 02.07.2018
Пришлите свою новость!
22:09
Смольный меняет бани и парикмахерские на приюты для животных
21:58
С защитника СКА Войнова сняли обвинение в домашнем насилии в США
21:49
В легендарном «бункере нацболов» силовики опять выломали дверь: акцию объяснили мундиалем
21:27
«Зенит» освободили от ответственности за билетный «овербукинг»
21:23
В Таиланде в пещере пропала детская футбольная команда. Их нашли через 9 дней
21:18
СМИ: Миллиардеру Тимченко пришлось отказаться от самолета из-за санкций
21:13
В Египте нашли в мусоре древнюю бронзовую статую бога Осириса
21:09
Смольный заказал проект школы у «дороги раздора» между «Новой Охтой» и «Новым Мурино»
20:07
Продажи tax free во время ЧМ-2018 увеличились минимум в три раза
19:36
«Фонтанка» за 60 секунд — 2 июля
19:34
Петербург поставил рекорд по продажам пива после победы сборной над Испанией
19:10
На Энгельса трамвай сдался петербургской непогоде и собрал пробку
18:52
Бразилия выиграла у Мексики и вышла в четвертьфинал мундиаля
18:25
Минздрав хочет сделать курение дороже для защиты экологии
18:21
Стал известен диагноз Жиркова после травмы в матче против Испании
18:17
СМИ: Пресс-секретарь Медведева Тимакова уходит от него в банк
17:58
Минспорт попросил не предупреждать спортсменов о проверках на допинг
17:54
В Финляндии свидетелей Иеговы хотят вновь заставить служить
17:51
На Васильевском острове историческое здание спутали с забором и покрасили в синий
17:47
Смольный выделил 130 млн на продление троллейбусной линии на Ленинском проспекте
17:34
В «Зенит» не берут по объявлению: петербургский клуб предупреждает о мошенничестве
17:15
МЧС после пожара в «Зимней вишне» находит нарушения в каждом шестом торговом центре России
16:49
Смольный потратит на изношенные фонари «Ленэнерго» около 1,7 млрд рублей
16:41
Банк России предсказал прыжок Акинфеева
16:23
Финские пограничники расчехлили алкотестеры для недельного рейда на границе с РФ
16:17
«Ленводхоз», сотню лет чистивший водоемы Петербурга, перестанет существовать
16:09
Заокеанские спекулянты пытались заработать на матче с Испанией и попались полиции
15:58
С начала сезона клещи заразили энцефалитом 28 петербуржцев
15:47
Особняк барона Штиглица попытаются отреставрировать с третьей попытки
15:40
Шнуров: Мяч отбил ногою бога. Триумфатор Акинфеев!
15:36
Киев назвал фамилии россиян, которых готов поменять на украинских заключённых
15:35
Сборная России раскрывает секреты победы над Испанией: Дзюба научил Акинфеева отбивать пенальти
15:32
В Финляндии запустили онлайн-трансляцию из гнезда скопы
15:16
«Фанатов в кокошниках» назвали талисманами сборной и пригласили на матч Россия - Хорватия
15:11
Бывшего главу Горизбиркома Петербурга назначили помощником полпреда президента
15:07
Премиальный лайнер с 3000 пассажиров не вошел в Петербург из-за ветра
14:54
В Южно-Сахалинске за полгода не смогли найти поджигателя новогодней ёлки
14:50
Большой драматический театр и лауреат «Золотой маски» помирились
14:46
Михаил Возиянов покинет должность гендиректора «ЮИТ Санкт-Петербург» и займется инвестициями
14:43
Болеющий за сборную «всей душой» Путин может пропустить матч с Хорватией
14:19
В финском заповеднике с повреждённого подвесного моста спасли 9 человек
14:14
Россия считает санкции в отношении «Северного потока - 2» незаконными
14:08
Концерн «Питер» преобразит Апраксин двор за семь лет и 5,1 миллиарда рублей
14:07
Начальник санаториев ОЖД признал вину в мошенничестве на пять миллионов
14:04
Десятки болельщиков задержаны на матче Россия - Испания
14:01
Как в Кронштадте льют люксовую водку, но производитель об этом не знает
13:49
В Смольном отказали инвестору, собиравшемуся строить спорткомплекс на несогласованной дороге в Новом Мурино
13:45
В Петербург возвращается теплая погода
13:28
После снятия обвинений во Франции сенатор Керимов вернулся в Россию
13:19
Полицейские отдубасили ликующего болельщика сборной России
13:15
Евросоюз угрожает США ответными мерами на 300 млрд долларов
12:43
Умерла солистка Театра музкомедии Ольга Лозовая
12:41
Зрители Мариинского театра разбудили «Спящую красавицу» улюлюканиями в честь сборной России
12:38
Как в Китае. Российские власти прорабатывают систему «альтернативного Интернета»
12:33
ВЦИОМ: Каждый третий молодой россиянин хочет уехать из страны
12:29
Пятерым иностранным "болельщикам" не удалось прорваться из России в Финляндию
12:25
Болельщики на Кубани переименовали поселок в честь Дзюбы
12:12
Приверженец «Единой России» не оправдался за сколотый зуб полицейского и объявил суду бойкот
12:06
Смольный зачищает улицы от поваленных ветром деревьев
12:05
В Петербурге царский вокзал и оранжерею отдадут желающим за один рубль
12:03
Роскачество выяснило, попадают ли в пиво канцерогены из пластиковых бутылок
11:54
Спрос на жилье в новостройках подскочил на четверть
11:52
В Петербурге после 20 лет работы закрылась «Планета Фитнес»
11:50
В Хельсинки готовятся к встрече Трампа и Путина: там приземлились два правительственных лайнера США
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
02.07.2018 19:43

Дефолт списали на бензин

Резкий рост цен на бензин, оказывается, ударил по бизнесу независимых АЗС. Первыми с перебоями столкнулись «Фаэтон» и «Выборгская топливная компания», которые и до этого испытывали финансовые сложности. У других игроков запас прочности на исходе, предупреждают эксперты.
Дефолт списали на бензин
Светлана Холявчук/Интерпресс

Сеть АЗС «Фаэтон» впервые в истории топливного рынка Петербурга допустила дефолт по обслуживанию корпоративных клиентов. В июне компания прекратила выдавать бензин и дизель по талонам и картам, объявив скачок цен на бирже форсмажорными обстоятельствами. Неисполнение обязательств грозит включением в реестр недобросовестных поставщиков и потерей миллионных контрактов со Смольным.

Топливные талоны являются распространенным способом оплаты бензина и дизельного топлива для юридических лиц. Приобретая их, компания фиксирует цену нефтепродуктов и защищает себя от скачков цен. Подорожание топлива было заложено в стоимости талонов, уточнили в «Фаэтоне». Но реальный рост оптовых цен (на 30% с начала года. — Прим. ред.) оказался столь далек от прогноза, что компания ушла «в многомиллионный минус» и предпочла расторгнуть контракты, нежели нести убытки.

В письме оператора контрагентам (есть в распоряжении «Фонтанки») говорится о невозможности обслуживать талоны трех серий со сроком действия до августа 2018 года в связи с «нестабильной ситуацией на топливном рынке». По экспертным оценкам, продажа талонов могла приносить «Фаэтону» от 20 до 30% выручки. 

В отделе обслуживания партнерской сети «Фаэтон» объем неисполненных обязательств уточнить затруднились, но признали, что компания также испытывает сложности с исполнением обязательств по госзакупкам. Сеть предложила расторгнуть договоры всем заказчикам, за исключением социально значимых – больниц, служб скорой помощи.

«Фаэтон» – один из старейших игроков топливного рынка Северной столицы. Компания была основана в 1990-х годах Владимиром Хильченко. В 2004 году, после прихода в Петербург федеральных сетей АЗС, предприниматель вышел из бизнеса, оставив его партнеру Сергею Снопку. На сайте компании указано, что сейчас сеть насчитывает 28 точек в Петербурге и 10 в Волгограде. В последние годы компания испытывала финансовые сложности. Так, два юрлица ООО «Фаэтон-Аэро» и «Фаэтон — сеть номер 1» находятся в состоянии ликвидации. По данным СПАРК, ООО «Фаэтон — топливная сеть номер 1», которая ведет операционную деятельность, в 2016 году заработала 6,6 млн рублей, данные за 2017 год отсутствуют. Но и у этой компании есть долги. В арбитраж в 2018 году поступило 6 исков на 13 млн рублей, среди истцов – «Газпром Газэнергосеть», «Роснефть», а также ООО «Пенинсула», купившее на торгах АЗС на Липовой аллее.

В 2018 году компания заключила контракты на поставку топлива на сумму 174 млн рублей, что в два с половиной раза меньше, чем год назад (506 млн рублей). Почти половина поставок (75 млн рублей) приходится на принадлежащее Смольному ОАО «Коломяжское», которое специализируется на ремонте дорог и благоустройстве. Бензин у «Фаэтона» закупают Мариинская, Введенская  и Георгиевская больницы, а также Главное управление Минюста по Петербургу и подведомственный КИО ГУП ГУИОН.

В «Фаэтоне» сообщили, что возвращают средства по расторгнутым контрактам, а также платят пени за невыполненные обязательства. Но, судя по отзывам клиентов в социальной сети «ВКонтакте», это удается не всегда. Несколько владельцев талонов сообщили, что АЗС отказывается возвращать деньги, предлагая обменять старые талоны на новые с доплатой. К примеру, тем, кто должен был получать дизельное топливо по цене 43 рубля за литр, теперь предлагают платить 45 рублей.

Госзаказчики тоже не хотят расставаться с предоплаченным бензином. В пресс-службе ГУП ГУИОН, который заключил с «Фаэтоном» контракт на 1,5 млн рублей, подтвердили «Фонтанке», что в июне АЗС прекратила обслуживание, сославшись на события непреодолимой силы. К таковым она отнесла повышение оптовой цены на топливо. Но в ГУП считают, что это нельзя считать форсмажором, и намерены добиваться исполнения контракта. Если «Фаэтон» не возобновит поставку, компания рискует попасть в реестр недобросовестных поставщиков, пригрозили в ГУИОН. В ОАО «Коломяжское» сообщили, что проблем с поставками топлива от «Фаэтона» не испытывают. В Мариинской больнице на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили.

Участники рынка называют дефолт по талонам и топливным картам уникальной для рынка ситуацией. «Такого никогда не было. Но с точки зрения экономики действия компании понятны», – комментирует глава Нефтяного клуба Олег Ашихмин.

В  июне оптовые цены на бензин и дизель на бирже практически сравнялись с розничными. Это произошло из-за заморозки розничных цен, о которой правительство РФ договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями. Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев мелких сетей АЗС в России, сразу заявил, что это ставит под угрозу существование независимых операторов, которые не располагают собственными НПЗ.

Во второй половине июня, после вмешательства правительства и ФАС, оптовые цены пошли вниз, но приемлемого для мелких и средних игроков уровня так и не достигли. Так, 2 июля на Петербургской товарно-сырьевой бирже литр АИ-95 стоит 38,42 рубля за литр, тогда как в рознице, про данным Росстата, 44,66 рубля. По словам Олега Ашихмина, поставки по новым ценам пока пришли не на все АЗС. Кроме того, пока снижение цен недостаточно заметное, чтобы компенсировать потери за период, когда АЗС продавали бензин в убыток.

По словам эксперта, проблемы испытывает не только «Фаэтон». Так, «Выборгская топливная компания», работающая в  Ленобласти, в конце прошлой недели повесила замок на свои колонки. «Они перестали отпускать топливо, потому что не хотят работать в минус», – пояснил он. Телефоны «Выборгской топливной компании» не отвечают, на запрос по электронной почте компания не ответила. Ранее появилась информация, что владельцы оператора, которые уже несколько лет хотят расстаться с активом, снова выставили АЗС на торги.

Эти примеры Ашихмин называет "первыми ласточками".

«У «Фаэтона» запас прочности кончился первым, но и у других игроков поставки по госконтрактам могут оказаться под угрозой срыва», – считает он.

В ПТК "Фонтанке" подтвердили, что из-за скачка оптовых цен ситуация по обслуживанию корпоративных клиентов очень непростая. В отличие от частных автовладельцев, им предоставляются значительные скидки и отсрочки платежей.

«Работаем за пределами рентабельности, но все свои обязательства мы исполняем», – подчеркнул первый заместитель генерального директора Леонид Чурилов. На вопрос, на долго ли хватит запаса прочности, топ-менеджер ответить затруднился, но предупредил: в ближайшее время все компании будут сокращать размер скидок как для компаний, так и для автомобилистов. 

Дефолт, допущенный «Фаэтоном», топ-менеджер назвал «чрезвычайной ситуацией». По его мнению, другие игроки вряд ли решатся на такой шаг. "Более вероятна ситуация, что они начнут ухудшать качество топлива: дешевле платить штрафы, чем торговать в минус", – говорит он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

 

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
предоставлено компанией ООО «УК «Боксберри»
29.06.2018 19:00

В Санкт-Петербурге набирает популярность интернет-шопинг

Открываем новые горизонты для e-commerce* вместе со службой доставки Boxberry
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
29.06.2018 16:16

Новый формат онлайн-семинаров ГАРАНТ

Компания "Гарант" предлагает новый формат участия во Всероссийских спутниковых онлайн-семинарах и прохождения Программ повышения квалификации – трансляция на ПК или любое мобильное устройство клиента
«Главстрой-СПб»
21.06.2018 11:55

«Главстрой-СПб» открыл продажи квартир в 13-й очереди ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу последний корпус на 551 квартиру в рамках 13-й очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 2,2 млн рублей. Плановый срок ввода дома в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный меняет бани и парикмахерские на приюты для животных
СМИ: Миллиардеру Тимченко пришлось отказаться от самолета из-за санкций
Петербург поставил рекорд по продажам пива после победы сборной над Испанией
Смольный потратит на изношенные фонари «Ленэнерго» около 1,7 млрд рублей
Михаил Возиянов покинет должность гендиректора «ЮИТ Санкт-Петербург» и займется инвестициями
Россия считает санкции в отношении «Северного потока - 2» незаконными
В Смольном отказали инвестору, собиравшемуся строить спорткомплекс на несогласованной дороге в Новом Мурино
После снятия обвинений во Франции сенатор Керимов вернулся в Россию
Спрос на жилье в новостройках подскочил на четверть
«Серые телефоны» в России могут попасть под блокировку
Дефолт списали на бензин
«Голубые фишки» подсчитали дивиденды
Отельный бизнес vs. квартира в аренду
Поход «Пересвета» за «Монпансье»
Энергия для бизнеса: как платить втрое меньше?
Миллионы под старость
Главврач как инструмент редевелопмента
Нарушителям ритуала предложили сняться с учета
Редкий паром доплывет до Калининграда
Щедрость болельщиков поразила рестораторов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Зрители Мариинского театра разбудили «Спящую красавицу» улюлюканиями в честь сборной России

кадр из видео/Типичный Воронеж/vk.com

Полицейские отдубасили ликующего болельщика сборной России

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Акинфеев все решил». Петербург празднует победу сборной России

Новости компаний
предоставлено компанией ООО «УК «Боксберри»
29.06.2018 19:00
В Санкт-Петербурге набирает популярность интернет-шопинг
Открываем новые горизонты для e-commerce* вместе со службой доставки Boxberry
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
29.06.2018 16:16
Новый формат онлайн-семинаров ГАРАНТ
Компания "Гарант" предлагает новый формат участия во Всероссийских спутниковых онлайн-семинарах и прохождения Программ повышения квалификации – трансляция на ПК или любое мобильное устройство клиента
«Главстрой-СПб»
21.06.2018 11:55
«Главстрой-СПб» открыл продажи квартир в 13-й очереди ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу последний корпус на 551 квартиру в рамках 13-й очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 2,2 млн рублей. Плановый срок ввода дома в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2018 17:08
В особняке на Невском, 68 от «Группы ЛСР» новый арендатор
Партнер инвестиционной академии «Альпари» арендовала офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 14:00
Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией в Европе по версии ассоциации APEX
Аэрофлот признан лучшей международной авиакомпанией на европейском рынке воздушных перевозок.
Петербургская недвижимость
18.06.2018 17:12
All Inclusive* в «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» стартовали продажи нового жилого комплекса All Inclusive, который расположится в микрорайоне Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Центр развития и поддержки предпринимательства
18.06.2018 10:00
Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"
В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
pixabay.com
05.06.2018 18:20
«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России
31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.