Дефолт списали на бензин

Резкий рост цен на бензин, оказывается, ударил по бизнесу независимых АЗС. Первыми с перебоями столкнулись «Фаэтон» и «Выборгская топливная компания», которые и до этого испытывали финансовые сложности. У других игроков запас прочности на исходе, предупреждают эксперты.

Сеть АЗС «Фаэтон» впервые в истории топливного рынка Петербурга допустила дефолт по обслуживанию корпоративных клиентов. В июне компания прекратила выдавать бензин и дизель по талонам и картам, объявив скачок цен на бирже форсмажорными обстоятельствами. Неисполнение обязательств грозит включением в реестр недобросовестных поставщиков и потерей миллионных контрактов со Смольным.

Топливные талоны являются распространенным способом оплаты бензина и дизельного топлива для юридических лиц. Приобретая их, компания фиксирует цену нефтепродуктов и защищает себя от скачков цен. Подорожание топлива было заложено в стоимости талонов, уточнили в «Фаэтоне». Но реальный рост оптовых цен (на 30% с начала года. — Прим. ред.) оказался столь далек от прогноза, что компания ушла «в многомиллионный минус» и предпочла расторгнуть контракты, нежели нести убытки.

В письме оператора контрагентам (есть в распоряжении «Фонтанки») говорится о невозможности обслуживать талоны трех серий со сроком действия до августа 2018 года в связи с «нестабильной ситуацией на топливном рынке». По экспертным оценкам, продажа талонов могла приносить «Фаэтону» от 20 до 30% выручки.

В отделе обслуживания партнерской сети «Фаэтон» объем неисполненных обязательств уточнить затруднились, но признали, что компания также испытывает сложности с исполнением обязательств по госзакупкам. Сеть предложила расторгнуть договоры всем заказчикам, за исключением социально значимых – больниц, служб скорой помощи.

«Фаэтон» – один из старейших игроков топливного рынка Северной столицы. Компания была основана в 1990-х годах Владимиром Хильченко. В 2004 году, после прихода в Петербург федеральных сетей АЗС, предприниматель вышел из бизнеса, оставив его партнеру Сергею Снопку. На сайте компании указано, что сейчас сеть насчитывает 28 точек в Петербурге и 10 в Волгограде. В последние годы компания испытывала финансовые сложности. Так, два юрлица ООО «Фаэтон-Аэро» и «Фаэтон — сеть номер 1» находятся в состоянии ликвидации. По данным СПАРК, ООО «Фаэтон — топливная сеть номер 1», которая ведет операционную деятельность, в 2016 году заработала 6,6 млн рублей, данные за 2017 год отсутствуют. Но и у этой компании есть долги. В арбитраж в 2018 году поступило 6 исков на 13 млн рублей, среди истцов – «Газпром Газэнергосеть», «Роснефть», а также ООО «Пенинсула», купившее на торгах АЗС на Липовой аллее.

В 2018 году компания заключила контракты на поставку топлива на сумму 174 млн рублей, что в два с половиной раза меньше, чем год назад (506 млн рублей). Почти половина поставок (75 млн рублей) приходится на принадлежащее Смольному ОАО «Коломяжское», которое специализируется на ремонте дорог и благоустройстве. Бензин у «Фаэтона» закупают Мариинская, Введенская и Георгиевская больницы, а также Главное управление Минюста по Петербургу и подведомственный КИО ГУП ГУИОН.

В «Фаэтоне» сообщили, что возвращают средства по расторгнутым контрактам, а также платят пени за невыполненные обязательства. Но, судя по отзывам клиентов в социальной сети «ВКонтакте», это удается не всегда. Несколько владельцев талонов сообщили, что АЗС отказывается возвращать деньги, предлагая обменять старые талоны на новые с доплатой. К примеру, тем, кто должен был получать дизельное топливо по цене 43 рубля за литр, теперь предлагают платить 45 рублей.

Госзаказчики тоже не хотят расставаться с предоплаченным бензином. В пресс-службе ГУП ГУИОН, который заключил с «Фаэтоном» контракт на 1,5 млн рублей, подтвердили «Фонтанке», что в июне АЗС прекратила обслуживание, сославшись на события непреодолимой силы. К таковым она отнесла повышение оптовой цены на топливо. Но в ГУП считают, что это нельзя считать форсмажором, и намерены добиваться исполнения контракта. Если «Фаэтон» не возобновит поставку, компания рискует попасть в реестр недобросовестных поставщиков, пригрозили в ГУИОН. В ОАО «Коломяжское» сообщили, что проблем с поставками топлива от «Фаэтона» не испытывают. В Мариинской больнице на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили.

Участники рынка называют дефолт по талонам и топливным картам уникальной для рынка ситуацией. «Такого никогда не было. Но с точки зрения экономики действия компании понятны», – комментирует глава Нефтяного клуба Олег Ашихмин.

В июне оптовые цены на бензин и дизель на бирже практически сравнялись с розничными. Это произошло из-за заморозки розничных цен, о которой правительство РФ договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями. Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев мелких сетей АЗС в России, сразу заявил, что это ставит под угрозу существование независимых операторов, которые не располагают собственными НПЗ.

Во второй половине июня, после вмешательства правительства и ФАС, оптовые цены пошли вниз, но приемлемого для мелких и средних игроков уровня так и не достигли. Так, 2 июля на Петербургской товарно-сырьевой бирже литр АИ-95 стоит 38,42 рубля за литр, тогда как в рознице, про данным Росстата, 44,66 рубля. По словам Олега Ашихмина, поставки по новым ценам пока пришли не на все АЗС. Кроме того, пока снижение цен недостаточно заметное, чтобы компенсировать потери за период, когда АЗС продавали бензин в убыток.

По словам эксперта, проблемы испытывает не только «Фаэтон». Так, «Выборгская топливная компания», работающая в Ленобласти, в конце прошлой недели повесила замок на свои колонки. «Они перестали отпускать топливо, потому что не хотят работать в минус», – пояснил он. Телефоны «Выборгской топливной компании» не отвечают, на запрос по электронной почте компания не ответила. Ранее появилась информация, что владельцы оператора, которые уже несколько лет хотят расстаться с активом, снова выставили АЗС на торги.

Эти примеры Ашихмин называет "первыми ласточками".

«У «Фаэтона» запас прочности кончился первым, но и у других игроков поставки по госконтрактам могут оказаться под угрозой срыва», – считает он.

В ПТК "Фонтанке" подтвердили, что из-за скачка оптовых цен ситуация по обслуживанию корпоративных клиентов очень непростая. В отличие от частных автовладельцев, им предоставляются значительные скидки и отсрочки платежей.

«Работаем за пределами рентабельности, но все свои обязательства мы исполняем», – подчеркнул первый заместитель генерального директора Леонид Чурилов. На вопрос, на долго ли хватит запаса прочности, топ-менеджер ответить затруднился, но предупредил: в ближайшее время все компании будут сокращать размер скидок как для компаний, так и для автомобилистов.

Дефолт, допущенный «Фаэтоном», топ-менеджер назвал «чрезвычайной ситуацией». По его мнению, другие игроки вряд ли решатся на такой шаг. "Более вероятна ситуация, что они начнут ухудшать качество топлива: дешевле платить штрафы, чем торговать в минус", – говорит он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»