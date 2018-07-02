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02.07.2018 19:10

На Энгельса трамвай сдался петербургской непогоде и собрал пробку

Расписание трамваев в Выборгском районе Петербурга вечером 2 июля скорректировала непогода. В привычном к дождям городе испытания влагой не выдержало оборудование одного из маршрутов. 

Фото: читатель "Фонтанки" Дарья

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около шести вечера задымился трамвай, который проезжал по проспекту Энгельса, 128. Вагон в экстренном порядке опустел и свой путь не продолжил. Дым поднимался над крышей, огня видно не было. За застрявшим маршрутом скопилась пробка из почти дюжины трамваев.

Свидетели случившегося предположили, что трамвай подвёл дождь. Несмотря на то, что подобные катаклизмы для Северной столицы не редкость, они оказались правы. В Горэлектротрансе уточнили, что, по всей видимости, из-за погодных условий у маршрута №20 сработал ограничитель напряжения. Возгорания не было, отметили в пресс-службе. Трамваи на Энгельса, где помимо №20 ходят №9, 21, 58, простояли полчаса. Первопричину затора – маршрут №20 – увезли в депо. Там будут выяснять, почему сработала защитная система.


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