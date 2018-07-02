Бразилия выиграла у Мексики и вышла в четвертьфинал мундиаля

Сборная Бразилии стала пятой командой, вышедшей в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала в Самаре 2 июля бразильцы выиграли у Мексики со счетом 2:0.

Первый гол забил на 51-й минуте Неймар, второй — на 88-й Роберто Фирмино. Соперником Бразилии в четвертьфинале станет победитель пары Бельгия — Япония, которые сразятся также сегодня, начало в 21:00 по московскому времени.

Ранее определились две четвертьфинальные пары: 6 июля в Нижнем Новгороде сыграют Уругвай и Франция, а 7 июля в Сочи – Россия и Хорватия.