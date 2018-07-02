Новый российский Sportage получит по-американски мощный мотор

Четвёртое поколение KIA Sportage проходит рестайлинг. Росстандарт опубликовал одобрение типа транспортного средства, где есть интересные детали.

В частности, стал известен набор двигателей для Sportage калининградского производства. Россиянам предложат ещё два мотора на выбор (пока есть три: 2-литровый бензиновый 150 л.с., 1,6-литровый турбомотор 177 л.с. и 2-литровый «дизель» 185 л.с.). Первый – бензиновый атмосферник 2.4 GDI с непосредственным впрыском мощностью 184 л.с., работающий с полноприводной трансмиссией и шестиступенчатым «автоматом» и потребляющий АИ-95. С таким агрегатом кроссовер продаётся в Северной Америке, пишет «Авторевю».

Второй новый двигатель – базовый 1,6-литровый атмосферник мощностью 132 л.с. (дефорсированная версия турбомотора), он может ездить на АИ-92 и предназначен для переднеприводных моделей с механической коробкой передач.

Кроме того, вслед за родственником Hyundai Tucson «Спортейдж» получит восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Её будут устанавливать на самые дорогие версии с турбодизелем 2.0 CRDi (185 л.с.) и полным приводом. Сейчас Sportage с таким мотором и шестиступенчатым «автоматом» стоит минимум 2 миллиона 90 тысяч рублей.

Обновлённый Sportage для европейского рынка был представлен в мае. Производитель анонсировал новые передний бампер, оптику и двигатели – два 1,6-литровых «дизеля» и «умеренный гибрид».

В России, как пишут СМИ со ссылкой на дилеров, новая модель может появиться осенью. «Спортейдж» 2017 модельного год продаётся сейчас на нашем рынке по цене от 1 279 900 рублей.