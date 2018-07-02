Минздрав хочет сделать курение дороже для защиты экологии

В России может появиться дополнительный налог на табачные изделия. Министерство здравоохранения 2 июля выступило с проектом введения дополнительного экологического налога из-за опасности курения для окружающей среды.

«Вопрос введения экологических налогов прямо не относится к компетенции Минздрава России. Вместе с тем отметим, что отходы от табачной продукции действительно могут представлять опасность как для человека, так и для окружающей среды», – цитирует Министерство здравоохранения Russia Today.

В обращении министерства в адрес Минприроды указывается, что курение, например, остается одной из главных причин лесных пожаров в России.

Ранее Минздрав предложил повысить акциз на алкоголь и сигареты с 2018 по 2020 год минимум на 10% и 20% соответственно. Однако предложение не прошло из-за возражений российского Минфина. Кроме того, Министерство здравоохранения уже разрабатывало планы внедрения экологического налога на сигареты в рамках антитабачной концепции на 2017 – 2022 годы, но в конце прошлого года отказалось от этих планов.