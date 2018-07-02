Стал известен диагноз Жиркова после травмы в матче против Испании

Стал известен предварительный диагноз полузащитника сборной России по футболу Юрия Жиркова, получившего травму в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании 1 июля. Об этом на следующий день сообщил официальный твиттер сборной России.

«Продолжаем подготовку к матчу с Хорватией. Проблемы со здоровьем только у Юрия Жиркова: у него подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени. Сегодня игрок пройдет дополнительное обследование, по итогам которого будут определены дальнейшая тактика и сроки лечения», – говорится в сообщении.

Продолжаем подготовку к матчу с Хорватией. Проблемы со здоровьем только у Юрия Жиркова: у него подозрение на воспаление сухожилия одной из мышц голени. Сегодня игрок пройдет дополнительное обследование, по итогам которого будет определена дальнейшая тактика и сроки лечения. pic.twitter.com/pxBNCzR6r5 — Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.

Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов, комментируя травму Жиркова, сказал, что, скорее всего, чемпионат мира для полузащитника закончился.

Напомним, сборная России обыграла Испанию и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. За выход в полуфинал россияне сыграют против Хорватии 7 июля в Сочи.