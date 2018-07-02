СМИ: Пресс-секретарь Медведева Тимакова уходит от него в банк

Наталья Тимакова уходит с поста пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева. Как пишет 2 июля РБК со ссылкой на свои источники, она может стать заместителем председателя Внешэкономбанка (ВЭБ).

По данным издания, Тимакова перейдет на новое место работы в конце лета – начале осени. Основной вариант трудоустройства — ВЭБ. На новом посту пресс-секретарь премьера будет отвечать за проекты «в области культуры и развития городских территорий». Кроме того, ей могут отдать в ведение вопросы, связанные с PR и GR.

Сама Тимакова назвала все эти предположения «слухами» и заявила, что продолжает работать на своем посту.