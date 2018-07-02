СМИ: Пресс-секретарь Медведева Тимакова уходит от него в банк
Наталья Тимакова уходит с поста пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева. Как пишет 2 июля РБК со ссылкой на свои источники, она может стать заместителем председателя Внешэкономбанка (ВЭБ).
По данным издания, Тимакова перейдет на новое место работы в конце лета – начале осени. Основной вариант трудоустройства — ВЭБ. На новом посту пресс-секретарь премьера будет отвечать за проекты «в области культуры и развития городских территорий». Кроме того, ей могут отдать в ведение вопросы, связанные с PR и GR.
Сама Тимакова назвала все эти предположения «слухами» и заявила, что продолжает работать на своем посту.
Справка:
Напомним, Наталья Тимакова была одним из самых приближенных сотрудников Дмитрия Медведева, наряду с бывшим вице-премьером Аркадием Дворковичем, который уже покинул правительство. До работы в пресс-службе Тимакова была журналистом «Московского комсомольца», «Коммерсанта», «Интерфакса». Она — соавтор книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным», которая вышла перед выборами президента в 2000 году. В 1999-м Тимакова стала и.о. пресс-секретаря премьер-министра Путина, в 2000-м стала заместителем начальника пресс-службы уже президента, в 2004-м ее возглавила. В 2005 году, после назначения Медведева вице-премьером, она занималась медиасопровождением его деятельности. В 2008-м Тимакова стала пресс-секретарем президента Дмитрия Медведева. В 2012-м она вместе с ним перешла в Белый дом, заняв должность заместителя руководителя аппарата правительства.