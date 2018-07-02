«Болельщики в кокошниках»: герой мема ЧМ-2018 заработал миллиард на госзаказе

Троица «болельщиков в кокошниках», поедающая хотдоги во время драматического матча Россия - Испания, оказалась не так проста.

Двое мужчин и женщина в кокошниках и с хотдогами стали интернет-мемами после матча Россия – Испания. Их фото на трибуне "Лужников" молниеносно разлетелись по соцсетям. В тот же вечер «болельщиков в кокошниках» опознали. Героями дня оказались дизайнер Инна Каленская (в зеленом кокошнике), ее муж – вице-президент компании «ИМА-Пресс» Дмитрий Гнатюк (в красном), и их племянник Юрий Гнатюк (в фиолетовом).

«ИМА-Пресс» входит в холдинг «ИМА» старшего брата Дмитрия Гнатюка – известного политтехнолога Андрея Гнатюка, который регулярно получает крупные госконтракты, связанные с выборами. В настоящее время Гнатюк-старший ведет избирательную кампанию кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

Группа компаний «ИМА» выросла из «Информационного молодежного агентства», учрежденного еще в 1989 году. «ИМА-Пресс» издавала все – от «Философии неравенства» Бердяева и митьков до газеты «СПИД-инфо».

Дмитрий Гнатюк и возглавляемая им «ИМА-Пресс», как сообщало в 2017 году издание «Meduza» со ссылкой на систему «Контур-Фокус», с 2011 года выиграла госконтрактов на 1,1 миллиарда рублей. Например, в 2015 году компания без конкурса получила 100 миллионов рублей от управления делами президента России на празднование 70-летия Победы.

Компания «ИМА», как сообщало в конце мая издание The Bell, во время президентской кампании 2018 года продвигала движение Putin Team, лицом которого был хоккеист Александр Овечкин. А еще раньше выиграла творческий конкурс ЦИК «на разработку визуальной концепции информационной кампании» на 37 миллионов рублей. Представленный в ноябре 2018 года логотип производства «ИМА» вызвал серьезную критику общественности за свою «примитивность». Главной задачей «концепции продвижения выборов президента», порученной компании Андрея Гнатюка, было повысить явку. В 2008 году, когда в президенты выдвинулся Дмитрий Медведев, «ИМА» в рамках аналогичного задания породила слоган «Голосуй, не комплексуй!».

Андрей Гнатюк награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. До него такой награды удостаивались, например, президент РФ Борис Ельцин, патриарх Алексий, мэр Москвы Юрий Лужков и нобелевский лауреат Жорес Алферов.

Случайно ли его младший брат «засветился» на трибуне в "Лужниках" в кокошнике? Учитывая специфику семейного бизнеса, это вполне могло быть частью некой кампании по продвижению личного бренда. Вопрос — куда?

В официальные талисманы сборной России, конечно же.