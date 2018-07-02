Минспорт попросил не предупреждать спортсменов о проверках на допинг

Министерство спорта России распространило среди сотрудников национальных тренировочных баз секретное письмо, подписанное заместителем главы ведомства Натальей Паршиковой. Как сообщает 2 июля Reuters, оно содержало просьбу не предупреждать спортсменов о предстоящих допинг-тестах.

«Сотрудники учебно-тренировочных баз не должны уведомлять персонал спортсменов либо самих спортсменов о прибытии на учебно-тренировочные базы инспекторов допинг-контроля»,— говорится в документе.

Отмечается, что в 2015 году комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) пришла к выводу, что российских спортсменов заранее предупреждали о внеочередных проверках на допинг. Россия отрицала выводы комиссии.

По словам основателя WADA и главы специальной комиссии Дика Паунда, нынешние письма Минспорта доказывают, что ранее такие предупреждения все же были.

Напомним, вскоре после окончания Олимпиады в Сочи в 2014 году разразился допинговый скандал: российских спортсменов обвинили в массовом употреблении запрещенных препаратов и подмене допинг-проб. В результате были дисквалифицированы десятки атлетов, Россия потеряла несколько медалей, в том числе золотых. Был отправлен в отставку заместитель министра спорта Юрий Нагорных. Однако в последнее время слова и доказательства бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, с признаний которого и началась вся эта история, подвергаются большим сомнениям.