Смольный выделил 130 млн на продление троллейбусной линии на Ленинском проспекте

Казенный «Фонд капитального строительства и реконструкции» объявил конкурс на завершение строительства троллейбусной линии по продолжению Ленинского проспекта, от проспекта Героев до магистрали № 1, с устройством разворотного кольца со стороны Финского залива. Цена контракта — более 130,5 млн рублей.

Согласно техническому заданию, за эти деньги подрядчик должен будет построить не только саму линию и кольцо, но и двухэтажное здание тяговой подстанции. Там будут устроены электрощитовые, санитарный и водомерный узел, кладовая уборочного инвентаря, лестничные клетки, а также подсобка и помещение дежурного. Рассматривать заявки участников будут 9 июля. Конечный срок выполнения работ по контракту – не позднее 10 декабря 2019 года.

Как ранее писала «Фонтанка», в прошлом за проект с троллейбусной линией бралась компания «Антарес». Он достался ей в нагрузку к детскому садику и школе. Строительство всех трех оценивалось в 1 млрд рублей. А «Антарес» согласился выполнить заказ вдвое дешевле. В итоге перед Новым годом в Смольном отказались от заключения контракта и перераспределили школу и садик другому застройщику. А троллейбус оставался без подрядчика.