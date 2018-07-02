В Финляндии свидетелей Иеговы хотят вновь заставить служить

Рабочая группа при министерстве обороны Финляндии после трёхмесячного изучения вопроса предлагает сделать обязательным призыв на службу приверженцев религиозного течения Свидетели Иеговы. С 1985-го они были освобождены от любой воинской службы, включая альтернативную.

В своём докладе, направленном 2 июля министру обороны Юсси Ниинистё, рабочая группа указывает, что закон следует изменить так, чтобы свидетели Иеговы подлежали наказанию в виде тюремного заключения в случае отказа от службы.

Предполагается, что будет переходный период, когда представители этого религиозного течения смогут подать заявку на освобождение от воинской службы до вступления поправок в силу. После этого все заявки будут рассматриваться наравне с остальными людьми, которые не хотят идти в армию или проходить альтернативную службу из религиозных убеждений.

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