В «Зенит» не берут по объявлению: петербургский клуб предупреждает о мошенничестве

Футбольный клуб «Зенит» заявил об участившихся случаях публикации недостоверных сведений о наборе игроков в клуб. Как сообщает пресс-служба команды 2 июля, мошенники сообщают в социальных сетях о проведении просмотров футболистов в «Зенит-2», «Зенит-м» и команды академии.

«Зенит» категорически опровергает эту информацию, призывает сохранять бдительность и не реагировать на сообщения злоумышленников», – говорится в официальном заявлении клуба, которое озаглавлено так: «В «Зенит» не берут по объявлению».