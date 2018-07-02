Группа «Эталон» открыла продажи машиномест в паркинге ЖК «Московские ворота»

ГК «Эталон» открыла продажи машиномест во втором отсеке подземного паркинга 2-го и 3-го корпусов ЖК «Московские ворота», который Компания построила в Московском районе Санкт-Петербурга на пересечении Московского проспекта и Заставской улицы.

Общая реализуемая площадь второго отсека подземного паркинга составляет более 2 тыс. кв. м, вместимость – 63 машиноместа.

Жилой комплекс «Московские ворота» состоит из шести корпусов переменной этажности (10-18 этажей), совокупно включающих более 2,5 тыс. квартир. Проект расположен в престижном, сформировавшемся районе с развитой инфраструктурой. Архитектура жилого комплекса гармонирует с окружающей сталинской застройкой благодаря карнизам, эркерам, террасам и двухцветной отделке фасадов. Общая площадь проекта составляет 235 тыс. кв. м.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Московские ворота» - застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/moskovskie-vorota/