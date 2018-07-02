МЧС после пожара в «Зимней вишне» находит нарушения в каждом шестом торговом центре России

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» сотрудники МЧС обнаружили более 270 тысяч нарушений в других местах массового пребывания людей. За нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлекли более 17 тысяч должностных лиц, пишет 2 июля «Медуза» со ссылкой на ТАСС.

МЧС после трагедии должно было проверить около 90 тысяч объектов, на данный момент проинспектировано 60 тысяч. Проверки должны завершиться к 30 июля. Практически каждый шестой объект эксплуатируется с нарушениями в работе автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Еще свыше 2,5 тысячи объектов имеют недочеты в системе противодымной защиты, примерно столько же — в системах автоматического пожаротушения. Почти на 17 тысяч объектов эвакуационные пути находятся в неудовлетворительном состоянии, при этом часть из них имеет отделку из легковоспламенимых материалов, сообщают в пресс-службе МЧС России.