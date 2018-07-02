Mitsubishi Pajero обновился с «демпингом»

В Китае начались продажи обновлённого полноприводного внедорожника Mitsubishi Pajero. Как сообщает 2 июля «Мотор» со ссылкой на Autohome, серьёзной модернизацией этот рестайлинг назвать нельзя, все изменения чисто косметические.

Автомобиль продаётся по цене от 349 900 юаней (3,3 миллиона рублей), то есть «старомодная» модель подешевела разом на 20 000 (190 тысяч), пишет журнал «Драйв». «Когда машина стоит на конвейере двенадцатый год, обновление может сопровождаться демпингом», – отмечает издание. Pajero четвёртого поколения выпускается с 2006 года, по сути являясь модернизацией модели третьего поколения, которая встала на конвейер ещё в 1999 году. В России Pajero в максимальной комплектации Ultimate обойдётся в 3 004 000 рублей, а в Китае – в 399 800 юаней (3,8 миллиона рублей).

Модель для китайского рынка собирают на заводе GAC Mitsubishi Motors Co Ltd в городе Чанша. В прошлом китайские покупатели могли выбрать между бензиновыми моторами объёмом 3,0 и 3,8 литра. Сейчас же доступен только один двигатель – V6 3.0 мощностью 174 л.с., дизельных нет – как и в России. Вариант трансмиссии тоже один, это пятиступенчатый «автомат» с системой полного привода Super Select II.

Pajero 2019 модельного года получил новую решётку радиатора, серебристые накладки на задние фонари и другую графику наклеек на бортах. Интерьер прежний, появилась только беспроводная зарядка для телефона.