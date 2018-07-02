Смольный потратит на изношенные фонари «Ленэнерго» около 1,7 млрд рублей

Уличные светильники «Ленэнерго», которые сейчас находятся в изношенном состоянии и требуют реновации, перейдут к «Ленсвету». На их приведение в адекватное состояние город собирается потратить в ближайшие годы около 1,7 млрд рублей.

По данным Смольного, всего в Санкт-Петербурге эксплуатируется 324 673 светильника, из них в хозяйственном ведении ГУП «Ленсвет» находятся 266 920 (82,2%), а в эксплуатации электросетевых организаций оставшиеся 57 753 единиц. Износ сетей и оборудования, находящихся в хозяйственном ведении ГУП «Ленсвет», составляет 29,3%. А износ оборудования систем наружного освещения на присоединяемых объектах ПАО «Ленэнерго» и его дочерних обществ, по результатам инвентаризации, превышает 80%.

Планируется, что к «Ленсвету» перейдут объекты в Курортном, Петродворцовом, Пушкинском, Колпинском, частично Приморском (Ольгино, Лисий Нос, Лахта), Выборгском (Левашово, Осиновая Роща, Парголово), Красносельском, Московском районах Санкт-Петербурга. Значительная часть из них требует реновации с первоочередными работами по установке 2400 пунктов управления и учета, а также замене 18,5 тыс. ртутных ламп.

Профильным органам власти правительства Санкт-Петербурга поручено при формировании бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусмотреть субсидии«Ленсвету», предварительно на 1,7 млрд рублей.

Как пояснил вице-губернатор Игорь Албин, решение о передаче фонарей от «Ленэнерго» к «Ленсвету» — выход из тупика. Сейчас электросетевой компании не согласуют эти расходы в составе тарифных решений.