Банк России предсказал прыжок Акинфеева

На выпущенной к мундиалю купюре изображен вратарь, отбивающий мяч в стиле капитана сборной России.

«Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной», – сообщил 2 июля Центральный банк России в своем официальном твиттере. В качестве доказательства этой мысли ЦБ выложил фото 100-рублевой купюры, которая была выпущена специально к домашнему чемпионату мира. Голкипер на ней отбивает мяч ногой точно так же, как это сделал в 1/8 финала чемпионата мира Игорь Акинфеев. Сергей Шнуров уже назвал конечность российского вратаря «ногой бога».

В ответах на твит Центробанка пользователи отметили, что «в экономике и регулировании вы сильно слабее». Напомним, что всего за неделю с 15 по 22 июня международные резервы ЦБ с рекордной скоростью сократились на 6,1 млрд долларов. Отметим, ранее в этом году Банк России прогнозировал стабилизацию цен на бензин, рост зарплат госслужащих и инфляцию ниже 4% в 2018-м. Так что к концу года у россиян появится сразу несколько возможностей проверить «сильную сторону» отечественного Центробанка.