Во Франции снизили скорость на дорогах. Начались акции протеста

Еще
19:03 02.07.2018
Пришлите свою новость!
18:52
Бразилия выиграла у Мексики и вышла в четвертьфинал мундиаля
18:25
Минздрав хочет сделать курение дороже для защиты экологии
18:21
Стал известен диагноз Жиркова после травмы в матче против Испании
18:17
СМИ: Пресс-секретарь Медведева Тимакова уходит от него в банк
17:58
Минспорт попросил не предупреждать спортсменов о проверках на допинг
17:54
В Финляндии свидетелей Иеговы хотят вновь заставить служить
17:51
На Васильевском острове историческое здание спутали с забором и покрасили в синий
17:47
Смольный выделил 130 млн на продление троллейбусной линии на Ленинском проспекте
17:34
В «Зенит» не берут по объявлению: петербургский клуб предупреждает о мошенничестве
17:15
МЧС после пожара в «Зимней вишне» находит нарушения в каждом шестом торговом центре России
16:49
Смольный потратит на изношенные фонари «Ленэнерго» около 1,7 млрд рублей
16:41
Банк России предсказал прыжок Акинфеева
16:23
Финские пограничники расчехлили алкотестеры для недельного рейда на границе с РФ
16:17
«Ленводхоз», сотню лет чистивший водоемы Петербурга, перестанет существовать
16:09
Заокеанские спекулянты пытались заработать на матче с Испанией и попались полиции
15:58
С начала сезона клещи заразили энцефалитом 28 петербуржцев
15:47
Особняк барона Штиглица попытаются отреставрировать с третьей попытки
15:40
Шнуров: Мяч отбил ногою бога. Триумфатор Акинфеев!
15:36
Киев назвал фамилии россиян, которых готов поменять на украинских заключённых
15:35
Сборная России раскрывает секреты победы над Испанией: Дзюба научил Акинфеева отбивать пенальти
15:32
В Финляндии запустили онлайн-трансляцию из гнезда скопы
15:16
«Фанатов в кокошниках» назвали талисманами сборной и пригласили на матч Россия - Хорватия
15:11
Бывшего главу Горизбиркома Петербурга назначили помощником полпреда президента
15:07
Премиальный лайнер с 3000 пассажиров не вошел в Петербург из-за ветра
14:54
В Южно-Сахалинске за полгода не смогли найти поджигателя новогодней ёлки
14:50
Большой драматический театр и лауреат «Золотой маски» помирились
14:46
Михаил Возиянов покинет должность гендиректора «ЮИТ Санкт-Петербург» и займется инвестициями
14:43
Болеющий за сборную «всей душой» Путин может пропустить матч с Хорватией
14:19
В финском заповеднике с повреждённого подвесного моста спасли 9 человек
14:14
Россия считает санкции в отношении «Северного потока - 2» незаконными
14:08
Концерн «Питер» преобразит Апраксин двор за семь лет и 5,1 миллиарда рублей
14:07
Начальник санаториев ОЖД признал вину в мошенничестве на пять миллионов
14:04
Десятки болельщиков задержаны на матче Россия - Испания
14:01
Как в Кронштадте льют люксовую водку, но производитель об этом не знает
13:49
В Смольном отказали инвестору, собиравшемуся строить спорткомплекс на несогласованной дороге в Новом Мурино
13:45
В Петербург возвращается теплая погода
13:28
После снятия обвинений во Франции сенатор Керимов вернулся в Россию
13:19
Полицейские отдубасили ликующего болельщика сборной России
13:15
Евросоюз угрожает США ответными мерами на 300 млрд долларов
12:43
Умерла солистка Театра музкомедии Ольга Лозовая
12:41
Зрители Мариинского театра разбудили «Спящую красавицу» улюлюканиями в честь сборной России
12:38
Как в Китае. Российские власти прорабатывают систему «альтернативного Интернета»
12:33
ВЦИОМ: Каждый третий молодой россиянин хочет уехать из страны
12:29
Пятерым иностранным "болельщикам" не удалось прорваться из России в Финляндию
12:25
Болельщики на Кубани переименовали поселок в честь Дзюбы
12:12
Приверженец «Единой России» не оправдался за сколотый зуб полицейского и объявил суду бойкот
12:06
Смольный зачищает улицы от поваленных ветром деревьев
12:05
В Петербурге царский вокзал и оранжерею отдадут желающим за один рубль
12:03
Роскачество выяснило, попадают ли в пиво канцерогены из пластиковых бутылок
11:54
Спрос на жилье в новостройках подскочил на четверть
11:52
В Петербурге после 20 лет работы закрылась «Планета Фитнес»
11:50
В Хельсинки готовятся к встрече Трампа и Путина: там приземлились два правительственных лайнера США
11:44
Обрушение при строительстве детского сада на Южном шоссе произошло из-за непрочного бетона
11:39
Российский футбольный союз заработал 16 млн долларов на ЧМ-2018
11:31
Горсуд Петербурга начинает интернет-трансляции заседаний
11:16
За Россию будут воевать «Львов», «Нежин» и «Житомир»
11:09
На Шлиссельбургском сбили девушек, одна погибла
10:58
«Серые телефоны» в России могут попасть под блокировку
10:53
Глава МИД Эстонии: «Северный поток — 2» — рычаг, с помощью которого Россия вмешивается в европейскую политику
10:52
Перед встречей Путина с Трампом в Петербург приехали американские конгрессмены
10:26
Ветер в Петербурге не унимается: автомобили принимают деревья на себя
10:21
Курды ликвидировали главного финансиста ИГ
10:05
Страховщики Петербурга начинают борьбу со смертностью от онкологии
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
02.07.2018 16:38

Во Франции снизили скорость на дорогах. Начались акции протеста

На дорогах Франции с двусторонним движением и отсутствием разделительного барьера с 1 июля снижена максимальная скорость — с 90 до 80 км/ч. Сделано это для того, чтобы повысить безопасность, но далеко не всем такие меры пришлись по вкусу.

Британская The Telegraph рассказывает, что несколько сотен байкеров проехали по улицам Парижа, протестуя против ограничения. Более того, опросы показали, что примерно 74 процента французов также не приветствуют изменения максимальной скорости на второстепенных дорогах.

На хайвеях максимальная скорость осталась на прежнем уровне – 130 км/ч.

Правительство Эммануэля Макрона придерживается мнения, что нововведение позволит сохранить как минимум 300 – 400 жизней в год и предотвратить гораздо большее число травм и увечий. В этом убеждает опыт других стран, таких, как Голландия, Швеция, Дания и Мальта. Там лимиты скорости были снижены также до 80 км/ч, что немедленно отразилось на показателях аварийности на дорогах.

Видео: YouTube/euronews (in English)


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
02.07.2018 17:34

Группа «Эталон» открыла продажи машиномест в паркинге ЖК «Московские ворота»

ГК «Эталон» открыла продажи машиномест во втором отсеке подземного паркинга 2-го и 3-го корпусов ЖК «Московские ворота», который Компания построила в Московском районе Санкт-Петербурга на пересечении Московского проспекта и Заставской улицы.
предоставлено компанией ООО "Акира Оил"
02.07.2018 10:00

Мировая премьера японского моторного масла AUTOBACS

20 апреля в городе Токио, Япония между компаниями Акира Оил и AUTOBACS SEVEN было подписано соглашение об эксклюзивном сотрудничестве по распространению японских автотоваров на территории России и СНГ
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11

Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City

«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Новый российский Sportage получит по-американски мощный мотор
Mitsubishi Pajero обновился с «демпингом»
Во Франции снизили скорость на дорогах. Начались акции протеста
Для выпуска 5 тысяч Model 3 в неделю Tesla запустила ручную сборку в палатке
В ПДД с 1 июля внесли новые запрещающие знаки
Почти что RAV4: УАЗ вернулся к своему первому кроссоверу
Из-за зловещей влаги отзывают сотни «Ауди» и тысячи «Мазд»
Volvo может открыть подписку на автомобили в России
Больше спорта: Audi показала обновлённые седан и универсал A4
Песню The Beetles спели на арабском после того, как аравийкам разрешили водить авто
Ты не пройдешь: кому закроют дорогу новые знаки
Петербургские иномарки поехали в гору
Российскому старту «Ле Мана» помог Ротенберг
Петербург растерялся: пробок нет
Разгонит ли бензин инфляцию
Полисы выходят в широкий коридор
В ожидании российской Tesla к 2025 году
«Скандинавия» обретёт интеллект
Пьяный ли беглый
Лёд на вашу машину. Что делать?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Зрители Мариинского театра разбудили «Спящую красавицу» улюлюканиями в честь сборной России

кадр из видео/Типичный Воронеж/vk.com

Полицейские отдубасили ликующего болельщика сборной России

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Акинфеев все решил». Петербург празднует победу сборной России

Новости компаний
ГК «Эталон»
02.07.2018 17:34
Группа «Эталон» открыла продажи машиномест в паркинге ЖК «Московские ворота»
ГК «Эталон» открыла продажи машиномест во втором отсеке подземного паркинга 2-го и 3-го корпусов ЖК «Московские ворота», который Компания построила в Московском районе Санкт-Петербурга на пересечении Московского проспекта и Заставской улицы.
предоставлено компанией ООО "Акира Оил"
02.07.2018 10:00
Мировая премьера японского моторного масла AUTOBACS
20 апреля в городе Токио, Япония между компаниями Акира Оил и AUTOBACS SEVEN было подписано соглашение об эксклюзивном сотрудничестве по распространению японских автотоваров на территории России и СНГ
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11
Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City
«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53
В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа
В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19
В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа
Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
ГК "КВС"
29.05.2018 12:23
Маршрут до ЖК «Ясно.Янино» продлен
Получено положительное заключение о продлении маршрута № 801А. В ближайшее время планируется запустить маршрут общественного транспорта от ЖК «Ясно.Янино» до станции метро «Проспект Большевиков»
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Setl City
25.05.2018 17:05
Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году
«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
Setl City
24.05.2018 18:22
Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали
Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
фото предоставлено компанией ООО «Север Авто Нева»
09.04.2018 17:10
В новых шинных центрах «КОЛЕСО» раздают скидки
14 апреля в Петербурге откроются 2 новых шинных центра «Колесо» - на юге и на севере города. В этот день покупателей ждут скидки и подарки
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.