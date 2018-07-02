Во Франции снизили скорость на дорогах. Начались акции протеста

На дорогах Франции с двусторонним движением и отсутствием разделительного барьера с 1 июля снижена максимальная скорость — с 90 до 80 км/ч. Сделано это для того, чтобы повысить безопасность, но далеко не всем такие меры пришлись по вкусу.

Британская The Telegraph рассказывает, что несколько сотен байкеров проехали по улицам Парижа, протестуя против ограничения. Более того, опросы показали, что примерно 74 процента французов также не приветствуют изменения максимальной скорости на второстепенных дорогах.

На хайвеях максимальная скорость осталась на прежнем уровне – 130 км/ч.

Правительство Эммануэля Макрона придерживается мнения, что нововведение позволит сохранить как минимум 300 – 400 жизней в год и предотвратить гораздо большее число травм и увечий. В этом убеждает опыт других стран, таких, как Голландия, Швеция, Дания и Мальта. Там лимиты скорости были снижены также до 80 км/ч, что немедленно отразилось на показателях аварийности на дорогах.

Видео: YouTube/euronews (in English)