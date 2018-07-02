«Ленводхоз», сотню лет чистивший водоемы Петербурга, перестанет существовать

ГУП «Ленводхоз», выполнявший работы по дноуглублению и очистке петербургских водоемов, будет реорганизован. Предприятие, история которого уходит корнями еще в начало XX века, превратится в государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Санкт-Петербурга».

Эту информацию «Фонтанке» подтвердил глава комитета по природопользованию Петербурга Игорь Григорьев.

«У нас в Петербурге более 100 гидротехнических сооружений. Реорганизованный «Ленводхоз» будет заниматься исключительно ими, а водоемами займется ГУП «Экострой». Это решение пока что обсуждается, но, по общему мнению в правительстве, это верный шаг. Хочу отметить, что однозначно говорить об изменениях, пока не подписано постановление, преждевременно, но такая инициатива действительно существует», – рассказал корреспонденту «Фонтанки» Григорьев.

В Смольном считают, что разделение зон ответственности двух государственных унитарных предприятий оптимизирует государственное управление водохозяйственным комплексом города. Отмечается, что возможные преобразования не затронут специалистов, имеющих многолетний уникальный опыт работы в старейших природоохранных предприятиях города, – они будут распределены между организацией-преемником «Ленводхоза» и ГУП «Экострой» в зависимости от направления решаемых ими задач. Реорганизация предприятия займет не менее 5 месяцев. Сейчас соответствующее распоряжение правительства проходит антикоррупционную экспертизу.

ГУП «Ленводхоз», судя по событиям последних двух лет, последовательно шел к своему концу. «Фонтанка» не раз писала и о сорванных контрактах предприятия, и об интересе к нему правоохранительных органов.

Так, например, в 2016 году с «Ленводхозом», как с поставщиком, было заключено 13 контрактов общей стоимостью 300 млн рублей. В итоге 5 из них на сумму 121 млн рублей по тем или иным причинам были расторгнуты. В 2017 году ситуация повторилась: из 13 соглашений на 190 млн рублей сорванными оказались 5, а их стоимость превысила 145 млн рублей. Кроме того, за 2 года «Ленводхоз» сменил пятерых управленцев, многие из которых были далеки от области водоочистительных и дноуглубительных работ.