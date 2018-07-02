Финские пограничники расчехлили алкотестеры для недельного рейда на границе с РФ

На границе Финляндии и России на этой неделе (со 2 по 8 июля) водителей усиленно проверяют на трезвость.

«Осуществляемый рейд — запланированный и продлится всю 27-ю неделю. Усиленный контроль выражается в проверках с помощью дыхательного алкотестера на пунктах пропуска», – сообщили 2 июля в Пограничном отряде по Юго-Восточной Финляндии. Ведомство отмечает, что меры предпринимаются для улучшения движения на границе и трудностей с пропускной способностью в связи с этим не ожидается.

Рейд пройдёт на трёх основных автомобильных пунктах пропуска финляндско-российской границы: «Нуйямаа» («Брусничное»), «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Иматра» («Светогорск»).