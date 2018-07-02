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Чемпионат мира по футболу 2018
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02.07.2018 16:09

Заокеанские спекулянты пытались заработать на матче с Испанией и попались полиции

Предприимчивые жители Латинской Америки решили подзаработать на перепродаже билетов на матч Россия – Испания, который прошел в столице 1 июля.

В Москве полицейские задержали двух граждан Мексики, которые около центра выдачи паспортов болельщика на улице Хамовнический Вал пытались реализовать свои билеты за 245 долларов (более 15 тысяч рублей).

В отношении 35- и 37-летних мужчин возбудили дело по статье 14.15.2  Кодекса административных правонарушений (КоАП) РФ (незаконная реализация входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или документов, дающих право на их получение). Об этом 2 июля сообщает РБК со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

За все время мундиаля в столице выявили семь попыток перепродажи билетов на игры мундиаля. Попадались на спекуляции преимущественно иностранцы. В Северной столице перекупщика задержали еще до старта чемпионата мира.

Напомним, что в конце января Госдума приняла специальные поправки в КоАП, в котором появились две новые статьи – 14.15.2 и 14.15.3, предусматривающие наказание для спекулянтов билетами. Так, физическим лицам грозит административный штраф в размере от двадцатикратной до двадцатипятикратной стоимости входного билета. Юридические лица должны будут выплатить от 500 тысяч до миллиона рублей штрафа, также они могут столкнуться с административным приостановлением деятельности на срок до 90 месяцев.

Для российского чемпионата мира FIFA выпущено 2 926 172 билета, из которых почти 2,5 миллиона проданы. Международная федерация футбола реализовала именные билеты через свой сайт в несколько этапов, чтобы избежать их перепродажи.

ЧМ-2018 продлится до 15 июля 2018 года.


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