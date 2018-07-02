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02.07.2018 15:47

Особняк барона Штиглица попытаются отреставрировать с третьей попытки

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта 12 июля в третий раз попытается выбрать  проектировщика для реставрации «Дома Штиглица» на Английской набережной, 68.  

Архитектурный сайт Санкт-Петербурга

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Как следует из информации на сайте госзакупок, работы обойдутся федеральному бюджету почти в 8 млн рублей. Подрядчик будет обязан обследовать стропильную систему и фундаменты. А к 20 декабря разработать проект, предусматривающий реставрацию дымовых труб, воссоздание оконных и дверных заполнений, крылец, козырьков и металлических террас парадного двора. 

Особняк барона Штиглица, построенный в 1859 – 1862 годах, является объектом культурного наследия. Здесь жил шестой сын императора Александра II — великий князь Павел Александрович. Судьба здания решается уже не первый год. Сначала его арендовала на 49 лет компания «Лукойл», которая обещала вложить в проект около 20 млн долларов. Но комитет по охране памятников запретил перестраивать здание и менять расположение комнат, после чего «Лукойл» расторг договор аренды. Не сложились отношения и с компанией «Синтез Девелопмент» (дочерняя структура группы «Синтез», специализирующейся на переработке и реализации нефти и нефтепродуктов). Город планировал оборудовать в особняке Штиглица третий дворец бракосочетания. Но и эту идею не удалось реализовать из-за споров с федеральным центром. 

В итоге в 2011 году здание была передано в оперативное управление Санкт-Петербургскому государственному университету. Тогда же Владимир Путин, будучи председателем правительства РФ, поручил Минфину выделить средства на ремонт здания. В конце прошлого года завершилась реставрация внутренних фасадов особняка. На эти цели из федерального бюджета потратили около 300 млн рублей. Но здание до сих пор не эксплуатируется и не отапливается. В январе конкурс на разработку проекта реставрации не состоялся из-за отсутствия заявок. На второй конкурс в начале мая подали документы ООО «Капитель» и институт «Ленпроектреставрация». Но их заявки не соответствовали необходимым требованиям. Конкурс снова был признан несостоявшимся.


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