Крым вернул. Вернуть бы деньги

В Петербурге судят активного участника крымской весны. Начальник Управления навигации Минобороны Сергей Травин, награжденный Сергеем Шойгу, обвиняется в хищениях при освоении шельфа Арктики.

224-й гарнизонный военный суд 3 июля начнет рассматривать дело высокопоставленных офицеров Минобороны. Они, как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, обвинены в особо крупном мошенничестве при изготовлении карт российской части Северного Ледовитого океана. По версии СКР, для реализации схемы требовалась подпись замминистра обороны Татьяны Шевцовой, и она была получена.

Активную реализацию плана по расширению арктического шельфа на 1,2 миллиона квадратных километров Россия начала в конце 2013 года, когда ученые подготовили мотивированную заявку и передали ее в правительство. Оттуда она по линии МИД должна была отправиться в комиссию ООН по границам континентального шельфа.

Арктическая зона – это углеводороды, руда и другие полезные ископаемые, транспортные морские маршруты и экотуризм. На территорию претендуют и другие государства.

В январе 2014 года заявка ученых рассматривалась в правительстве. Министерство обороны на совещании представлял начальник Управления навигации и океанографии Сергей Травин. По версии обвинения, он настоял на дополнительных гидрографических исследованиях, чтобы уточнить координаты российских границ. В Следственном комитете уверены, что российская заявка в ООН этого не требовала, а Травин имитировал деятельность для получения дополнительных денег из бюджета.

Сергей Травин родился в январе 1972 года. Окончил высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Кандидат технических наук. На должность начальника Управления навигации и океанографии Минобороны назначен в октябре 2013 года. Звание капитана 1 ранга Травину присвоено в феврале 2014-го. В том же году закрытым приказом Сергея Шойгу награжден медалью «За возвращение Крыма», на реверсе которой выгравированы даты «20.02.2014-19.03.2014». Офицер также имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и орден Почета. Травина можно назвать первооткрывателем. Под его руководством, указано на сайте Минобороны, сотрудники Управления открыли одиннадцать островов, шесть проливов, девять мысов и пять бухт. При нем же в состав континентального шельфа России включен участок дна Охотского моря площадью 52 тысячи квадратных метров и закреплены юридические права страны на континентальный шельф в центральной части Баренцева моря.

Для изготовления навигационных карт под заявку в ООН, утверждал Травин, его Управлению требовались космические снимки и ортофотопланы – планы местности, выполненные аэрофотосъемкой. В июле 2014-го тогдашний главнокомандующий ВМФ адмирал Виктор Чирков согласовал закупку. Заявка на выделение средств легла на стол замминистра обороны Татьяны Шевцовой. Она их утвердила своей подписью в октябре 2014-го.

Минобороны объявило конкурс по уточнению координат внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. К участию допустили только компании предпринимателя Бориса Савельева. Победителем признали «Проминвест». По версии следствия, фирма получила от сторонней организации космические снимки, а второй субподрядчик выполнил фотопланы. В проект госконтракта, уверено обвинение, были включены заниженные требования к конечному продукту, который нельзя использовать для издания новых навигационных карт и корректировки существующих, и продвижению российской заявки в ООН он бы никак не помог.

В декабре 2014-го Травин подписал акт сдачи-приемки выполненных работ, на его основании бухгалтерия Минобороны перевела на счет «Проминвеста» 69 млн рублей.

По делу, кроме Травина и Савельева, привлечены начальник океанографического отдела Управления навигации Минобороны капитан 1 ранга Леонид Шальнов и замначальника 280-го Центрального картографического производства Алексей Глазко. По мнению обвинения, космические снимки для госнужд бесплатно выдает Роскосмос, и необходимости тратить на них бюджетные деньги не было.

Вину подсудимые не признают. «Фонтанка» дозвонилась до Алексея Глазко.

«Дело, на мой взгляд, высосано из пальца, – прокомментировал он. – Денег я не получал. Служебная проверка в отношении меня, насколько я знаю, не проводилась. Расследование шло, если можно так выразиться, однобоко».

Сергей Травин тоже при должности. В июне 2018 года, как указано на сайте Минобороны, главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев на совещании в Адмиралтействе получил первый экземпляр уникального собрания электронных навигационных карт России. Его подготовило Управление Травина. Сам Сергей Викторович тоже участвовал в совещании и лично презентовал каталог.

Заявка России на расширение шельфа Арктики ушла в ООН в августе 2015 года. По информации СКР, выполненными по спорному госконтракту работами правительство не пользовалось. Окончательно заявку рассмотрят не ранее 2019 года.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»