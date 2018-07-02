Шнуров: Мяч отбил ногою бога. Триумфатор Акинфеев!

Сергей Шнуров восхвалил сборную России, в которую не верили.

Музыкант в своем инстаграме 2 июля написал, что «триумфатор Акинфеев» отбил пенальти «ногой бога» – так Шнуров намекнул на «руку бога» Диего Марадоны, которая когда-то принесла победу сборной Аргентины. Музыкант считает, что капитан сборной России «явил чудо», а теперь необходимо готовиться к игре в Сочи против Хорватии.

В дополнение к стихам Шнуров выложил картину, на которой вратарь изображен в виде святого.