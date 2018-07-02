Ты не пройдешь: кому закроют дорогу новые знаки

5 А у меня в свидетельстве о регистрации экологический класс не указан. Меня теперь никуда не пустят?

В каком-то смысле вам повезло. В соответствии с ПДД, если экологический класс машине не присвоен, то это не должно повлечь для владельца каких-либо последствий. Экологический класс в автодокументах начали указывать только с 2010 года. Автомобилей без экологического класса в России довольно много: по данным ГИБДД, легковых машин 10-15-летней выдержки – 7,7 миллиона, а старше 15 лет еще больше – 14,5 миллиона. Но уж точно лафа закончится 1 июля 2022 года, когда вступит в силу вторая часть постановления №832. Она распространит действие новых знаков на машины, у которых в документах экологический класс не указан.

Будут и исключения из правил. Это машины военных, полиции, аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, скорой помощи, аварийной службы газовой сети, почты. На них действие знаков 5.35 и 5.36 (Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств и грузовых автомобилей) не распространяется. Они могут ехать туда, куда им нужно.