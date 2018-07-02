Ты не пройдешь: кому закроют дорогу новые знаки

1 Что за новые знаки, как они выглядят?
1 июля вступило в силу постановление правительства №832. Оно вводит в ПДД новые знаки. Так, указатель «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» запрещает движение автомобилей, экологический класс которых ниже значения, указанного в зелёном овале. Ещё есть информационная табличка «Экологический класс транспортного средства». Её будут устанавливать вместе со знаками, запрещающими движение грузовиков, мотоциклов или всех механических транспортных средств.
2 Куда нельзя будет проехать?
Эти места пока не определены. Предположительно, это будут парковые и лесные массивы, зоны отдыха и жилые зоны, возможно, центральные части городов – те территории, где очень важно сохранять благоприятную экологическую обстановку. Где ставить знак, будут решать органы государственной власти и местного самоуправления.
3 Какой будет штраф, если игнорировать новые знаки?
ГИБДД пока официально не отвечает на этот вопрос. Вероятно, штрафовать будут по статье 12.16, часть 1, КоАП ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги"), то есть на 500 рублей. Но не спешите радоваться. Штраф могут увеличить и до 10 000 рублей. Во всяком случае, об этом говорил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Михаил Бречак. Правда, необходимый для этого закон ещё надо разработать и принять.
4 А кто проверит, если я нарушу?
Дорожная камера или инспектор. Камера зафиксирует номер автомобиля, и его пробьют по базе данных МВД, где есть информация об его экологическом классе. Инспектор же просто заглянет в свидетельство о регистрации вашего транспортного средства — экологический класс указан там.
5 А у меня в свидетельстве о регистрации экологический класс не указан. Меня теперь никуда не пустят?
В каком-то смысле вам повезло. В соответствии с ПДД, если экологический класс машине не присвоен, то это не должно повлечь для владельца каких-либо последствий. Экологический класс в автодокументах начали указывать только с 2010 года. Автомобилей без экологического класса в России довольно много: по данным ГИБДД, легковых машин 10-15-летней выдержки – 7,7 миллиона, а старше 15 лет еще больше – 14,5 миллиона. Но уж точно лафа закончится 1 июля 2022 года, когда вступит в силу вторая часть постановления №832. Она распространит действие новых знаков на машины, у которых в документах экологический класс не указан.
Будут и исключения из правил. Это машины военных, полиции, аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, скорой помощи, аварийной службы газовой сети, почты. На них действие знаков 5.35 и 5.36 (Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств и грузовых автомобилей) не распространяется. Они могут ехать туда, куда им нужно.
6 Где эти знаки уже успели установить?
Нигде. Потому что прежде, чем знак появится на дороге, его надо заказать у производителя дорожных знаков. А производителю нужны чёткие указания, какой ширины и цвета должны быть элементы новых знаков. Все это надо прописать в ГОСТах — Р52289 и Р52290. Этим занимается институт «РосдорНИИ». Работа до сих пор не закончена, поэтому знаков, ограничивающих въезд транспорта с низким экологическим классом, в природе пока не существует.