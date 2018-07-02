Сборная России раскрывает секреты победы над Испанией: Дзюба научил Акинфеева отбивать пенальти

Игроки сборной России поделились впечатлениями после победы над Испанией, а также раскрыли некоторые секреты подготовки к этому матчу.

Нападающий Артем Дзюба научил капитана российской команды Игоря Акинфеева отбивать пенальти ногой, что вратарь продемонстрировал во время серии послематчевых пенальти со сборной Испании. Видео с тренировки, на которой форвард показывает этот метод отражения ударов, показали 2 июля в официальном твиттере сборной России.

Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти 😎 pic.twitter.com/2rxcTEouko — Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.

Игорь Акинфеев, ставший героем матча, рассказал, что победа в 1/8 финала – это «праздник для всей страны». По его словам, «нельзя на этом останавливаться». При этом Акинфеев философски отнесся к интернет-мемам про него, которые стали появляться после матча с Испанией. «Я такое не люблю, если честно. Сегодня играла команда, билась команда, победила команда», – отметил капитан.

Полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев заявил, что сборная «долгие годы к этому шла» и «вся страна заслужила» выход в следующую стадию чемпионата мира.

Победу сборной прокомментировал и бывший министр спорта Виталий Мутко, который считает, что «ничего особенного [не произошло]. Команда двигалась к этому и работала очень много и заслужила выход в 1/4 финала». Мутко признался, что «прослезился, когда стадион начал петь гимн». По его словам, несмотря на то что Владимир Путин не смог присутствовать на стадионе, «президент всегда рядом с командой».

Но одним из самых важных признаний успеха сборной России стало сообщение от болельщика, которое выложили в твиттер сборной России. После поражения 3-0 от Уругвая он написал «Лохи» — одно слово, которое, по его мнению, должно было наиболее точно охарактеризовать игру команды. После игры с Испанией он написал: «Беру свои слова обратно».

Рубрика "Нам пишут" 😀🤦

Радует, что мнение меняется 😎 pic.twitter.com/mjnQYnqLf0 — Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.

Напомним, 1 июля сборная России обыграла Испанию и впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Следующий матч российской сборной пройдет 7 июля в Сочи — играть будут с Хорватией.