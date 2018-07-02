Киев назвал фамилии россиян, которых готов поменять на украинских заключённых

Фамилии 23 россиян, которых Киев готов обменять на украинских заключенных, огласила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. В список вошли арестованные или осуждённые по обвинениям в подготовке терактов или участии в боевых действиях на Донбассе.

Об этом 2 июля пишет «Коммерсантъ». В частности, в список попал приговорённый к десяти годам российский военный Виктор Агеев, которого на Украине признали виновным в создании террористической группы. Также в обменный перечень вошли Максим Одинцов и Александр Баранов. Двоих российских военных, ранее служивших в украинской армии, признали виновными в госизмене и дезертирстве.

Геращенко также назвала имена украинских заключенных, которых Киев хочет вернуть. Среди них объявивший голодовку Олег Сенцов.

21 июня в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и украинский лидер Пётр Порошенко обсудили возможный обмен заключёнными. Однако конкретику тогда в пресс-службах лидеров обоих государств не дали.