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02.07.2018 15:36

Киев назвал фамилии россиян, которых готов поменять на украинских заключённых

Фамилии 23 россиян, которых Киев готов обменять на украинских заключенных, огласила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. В список вошли арестованные или осуждённые по обвинениям в подготовке терактов или участии в боевых действиях на Донбассе.

Об этом 2 июля пишет «Коммерсантъ». В частности, в список попал приговорённый к десяти годам российский военный Виктор Агеев, которого на Украине признали виновным в создании террористической группы.  Также в обменный перечень вошли Максим Одинцов и Александр Баранов. Двоих  российских военных, ранее служивших в украинской армии, признали виновными в госизмене и дезертирстве.

Геращенко также назвала имена украинских заключенных, которых Киев хочет вернуть. Среди них объявивший голодовку Олег Сенцов.

21 июня в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин и украинский лидер Пётр Порошенко обсудили возможный обмен заключёнными. Однако конкретику тогда в пресс-службах лидеров обоих государств не дали.

Справка:

Напомним, 14 мая осужденный на 20 лет Сенцов объявил бессрочную голодовку. Его признали виновным в создании террористического сообщества, совершении двух терактов в Крыму и подготовке ещё к двум, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки.

17 мая арестовали главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Киев обвинил его в госизмене.  Журналист заявил, что намерен отказаться от гражданства Украины и попросил у Владимира Путина правовой защиты со стороны консульства и посольства. Российский президент во время прямой линии 7 июня отказался менять Вышинского на Сенцова.


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